Une impasse diplomatique a surgi en Angola après que le premier vice-président de Zanzibar, Othman Masoud Othman, et d'autres personnalités politiques d'Afrique australe ont été interdits d'entrée dans le pays.

La délégation, qui comprenait Dorothy Semu, chef du parti tanzanien ACT Wazalendo, Venancio Mondlane, homme politique mozambicain, et Ian Khama, ancien président du Botswana, s'était rendue à Luanda, la capitale, pour assister à une conférence régionale sur la démocratie et la gouvernance, organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert.

À leur arrivée à l'aéroport 4 de Fevereiro de Luanda, les autorités angolaises auraient arrêté le groupe et confisqué leurs passeports, sans fournir d'explication officielle.

‘Signe d'irrespect’

Selon Tundu Lissu, chef de file de l'opposition tanzanienne, plus de 20 personnalités politiques de premier plan ont été touchées, ce qui fait craindre des retombées diplomatiques entre la Tanzanie et l'Angola.

Zitto Kabwe, ancien dirigeant du parti ACT-Wazalendo, a condamné cette mesure, la qualifiant de « signe d'irrespect de l'Angola à l'égard de la Tanzanie ».

Ajoutant à la controverse, Miguna Miguna, avocat à la Haute Cour du Kenya, a partagé une lettre énumérant sept délégués officiellement invités dont l'entrée a été refusée. Il a également critiqué le groupe d'opposition angolais UNITA, l'accusant de tendances impérialistes.

Le sénateur kenyan Edwin Sifuna, qui faisait également partie de la délégation, a confirmé qu'il était rentré sain et sauf à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, après avoir été expulsé.

‘Actions inacceptables’

Il a remercié l'ambassade du Kenya à Luanda pour son soutien, mais a noté que plus de 20 dirigeants sont toujours détenus, dont neuf Tanzaniens, cinq Botswanais, trois Lesothans, deux Malawiens, un E-Swatini, un Allemand, deux Britanniques et deux Sud-Africains.

Sifuna a qualifié les actions de l'Angola d'inacceptables pour un pays qui préside actuellement l'Union africaine.

Le gouvernement angolais n'a pas immédiatement fait de commentaire, mais l'incident a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, révélant des tensions régionales de plus en plus vives en matière de libertés politiques et de diplomatie.