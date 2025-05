La Cour internationale de justice des Nations Unies a donné raison à la Guinée équatoriale dans un différend de plusieurs décennies avec le Gabon concernant trois petites îles situées dans des eaux potentiellement riches en pétrole.

Les deux nations d’Afrique de l’Ouest se disputent depuis le début des années 1970 l’île de Mbanie, d’une superficie de 30 hectares (74 acres), ainsi que deux autres îlots plus petits, Cocotiers et Conga. Bien que ces îles soient minuscules et pratiquement inhabitées, elles se trouvent dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz.

Le différend remonte à 1900, lorsque les puissances coloniales de l’époque, la France et l’Espagne, ont signé un traité à Paris définissant les frontières entre les deux pays. Cependant, le Gabon a soutenu qu’un traité ultérieur, la Convention de Bata de 1974, avait fixé la souveraineté des îles en sa faveur.

Toutefois, la Cour internationale de justice a statué lundi que la Convention de Bata "invoquée par la République gabonaise n’est pas un traité ayant force de loi... et ne constitue pas un titre juridique". Elle a déclaré que le titre légal des îles appartenait à l’Espagne, qui l’a ensuite transféré à la Guinée équatoriale lors de son indépendance en 1968.

Un texte valide pour trouver une solution à l’amiable

Contrairement à la plupart des pays comparaissant devant la CIJ à La Haye, qui tranche les différends entre États, le Gabon et la Guinée équatoriale ont convenu de demander aux juges une décision afin de trouver une solution à l’amiable. Les deux pays ont demandé à la cour de déterminer quels textes juridiques étaient valides : le Traité de Paris de 1900 ou la Convention de Bata de 1974.

Lors des audiences en octobre, la Guinée équatoriale a affirmé que le Gabon avait envahi les îles en 1972 et les occupait illégalement depuis. Les avocats du pays ont rejeté la Convention de Bata, affirmant que le Gabon avait soudainement produit le document en 2003, surprenant tout le monde.

"Personne n’avait vu ou entendu parler de cette prétendue convention", a déclaré Domingo Mba Esono, vice-ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, aux juges de la CIJ. "De plus, le document présenté n’était pas un original mais seulement une photocopie non authentifiée", a ajouté Esono.

Philippe Sands, avocat représentant la Guinée équatoriale, a qualifié la Convention de Bata de "morceaux de papier". "On vous demande de juger qu’un État peut s’appuyer sur une photocopie d’une photocopie d’un document supposé, dont l’original est introuvable et dont aucune mention n’a été faite ni aucune utilisation pendant trois décennies", a déclaré Sands.

La Guinée équatoriale demande une copie originale de la Convention de Bata depuis 2003, mais en vain.

"Mauvaise gestion"

Mais Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle du Gabon, a soutenu que la Convention de Bata "résout toutes les questions de souveraineté concernant les îles et la délimitation des frontières". Elle a admis que "malheureusement, aucune des deux parties ne peut retrouver le document original", notant qu’il avait été rédigé à une époque avant l’informatique et les bases de données.

"Les archives ont été mal gérées en raison de plusieurs facteurs : un climat défavorable, un manque de personnel formé et un manque de technologie", a déclaré Mborantsuo.

La cour a conclu qu’aucun des deux pays ne semblait considérer la Convention de Bata comme contraignante, ce qui signifie que la cour n’a pas jugé qu’elle constituait le titre juridique en vigueur.