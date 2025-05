Le Lesotho s'est empressé vendredi de constituer une délégation pour se rendre à Washington afin de discuter avec les États-Unis des tarifs douaniers qui risquent d'anéantir près de la moitié de ses exportations, a déclaré son ministre du Commerce.

Cette situation pourrait porter un coup fatal à son économie.

Le tarif douanier réciproque de 50 % imposé au royaume montagneux d'Afrique australe est le plus élevé sur la liste des économies ciblées par le président américain Donald Trump.

« La dernière orientation politique adoptée par les États-Unis est choquante... car ils ont été un marché très important pour le Lesotho », a déploré vendredi le ministre du Commerce, Mokhethi Shelile, devant le parlement, soulignant que 45 % des exportations du pays étaient destinées aux États-Unis.

Il a également précisé que des responsables avaient déjà engagé des discussions avec l'ambassade des États-Unis « pour clarifier comment et pourquoi le Lesotho a été inclus dans la liste des pays soumis à de tels tarifs réciproques élevés ». Le mois dernier, Donald Trump avait suscité une controverse en qualifiant le Lesotho de pays « dont personne n'a jamais entendu parler ».

Délégation de haut niveau

Mercredi, Trump a imposé des tarifs douaniers aux partenaires commerciaux mondiaux des États-Unis, bouleversant des décennies de commerce basé sur des règles que les militants considèrent depuis longtemps comme exceptionnellement favorables aux pays riches comme les États-Unis.

Les exportations du Lesotho vers les États-Unis, principalement du textile pour des marques populaires comme Levi's, ont atteint 237 millions de dollars en 2024 et représentent plus d'un dixième de son PIB.

« Le Lesotho constitue également une délégation de haut niveau pour se rendre aux États-Unis afin de tenter de maintenir le régime commercial actuel », a informé Shelile.

À moyen terme, il a ajouté que le royaume « intensifierait ses efforts pour exporter vers des marchés alternatifs tels que l'Union européenne et la zone de libre-échange continentale africaine ».

Réaction de l'Afrique du Sud à la décision américaine

Encerclé par une chaîne de montagnes sud-africaine, le royaume compte 2 millions d'habitants, avec un PIB par habitant de 916 dollars en 2023, selon les chiffres de la Banque mondiale.

Par ailleurs, le gouvernement sud-africain a déclaré vendredi que les tarifs annoncés cette semaine par le président Donald Trump annulaient effectivement les dispositions de l'initiative commerciale américaine, l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

L'AGOA, qui accorde aux nations africaines éligibles un accès en franchise de droits au marché américain, doit expirer en septembre. Et les tarifs étendus de Trump suggèrent qu'un renouvellement de cet accord commercial, mis en œuvre en 2000, est désormais peu probable.

TRT Global - L'Afrique du Sud n'envisage pas de riposter aux tarifs douaniers de Trump Le gouvernement affirme qu'il cherchera des exemptions et des accords de quotas plutôt que des représailles. 🔗

Lors d'une conférence de presse, les ministres sud-africains des Affaires étrangères et du Commerce ont affirmé que le gouvernement pourrait chercher à obtenir des exemptions supplémentaires et des accords de quotas avec les États-Unis, ainsi qu'à diversifier ses marchés d'exportation.

« Les mesures tarifaires généralisées affecteront plusieurs secteurs de notre économie, notamment l'industrie automobile, l'agriculture, les produits alimentaires et boissons transformés, les produits chimiques, les métaux et d'autres segments de la fabrication, avec des implications pour l'emploi et la croissance », ont expliqué les deux ministres dans une déclaration conjointe.

« Le gouvernement investira stratégiquement dans les industries touchées par les tarifs, soutenant la croissance économique grâce à la modernisation et au développement ciblé des infrastructures », ont-ils assuré.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp