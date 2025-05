Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exprimé mercredi son optimisme quant au règlement du conflit russo-ukrainien qui a fait l’objet de négociations organisées la semaine dernière à Istanbul.

"Nous sommes à un tournant sur la voie d'une solution diplomatique" au conflit russo-ukrainien, a déclaré le responsable turc.

"Nous espérons que les négociations d'Istanbul poseront les bases d'un cessez-le-feu global et, par la suite, d'une paix juste et durable", a indiqué le chef de la diplomatie turque qui s’exprimait lors de la réunion informelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turcs (OTS) qui s'est tenue à Budapest.

Selon des informations obtenues auprès du ministère turc des Affaires étrangères, M. Fidan a appelé à une collaboration régionale plus étroite entre les États turcs à une époque où "le système international est incapable d'instaurer la paix, la stabilité et la justice".

Il a souligné que les États membres devaient agir avec une conscience collective, affirmant que le monde turc devait renforcer sa coopération avec un sentiment d'appropriation régionale.

Problèmes géopolitiques de longue date

Fidan a par ailleurs réaffirmé son soutien aux Chypriotes turcs et à l'Azerbaïdjan, déclarant : "Dans le droit fil de cette approche, nous estimons qu'il est de notre responsabilité commune d'être solidaires des Chypriotes turcs, soumis à un isolement injuste et inhumain depuis des décennies."

"La RTCN (République turque de Chypre du Nord), acceptée comme membre observateur de notre Organisation lors du Sommet de Samarkand, est un membre indissociable de notre famille. Sur la question du Karabakh, nous continuerons, comme toujours, à soutenir fermement notre cher Azerbaïdjan, aux côtés des autres pays de l'OTS."

Évoquant la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, Fidan a souligné : "L'utilisation de la famine comme arme contre la population civile et la menace d'expulsion contre les Palestiniens sont inacceptables. Pour l'instauration de la paix et de la sécurité régionales, il est essentiel que la communauté internationale prenne des mesures efficaces et déterminées contre Israël.”

A propos de la Syrie, il a souligné les progrès réalisés grâce aux initiatives diplomatiques de la Turquie, notamment en encourageant le dialogue de l'administration syrienne avec les acteurs régionaux et internationaux. Il a appelé les États membres de l'OTS à continuer de soutenir la Syrie pendant cette période de transition.