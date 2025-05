Le président a choisi cette journée pour unir les Ghanéens de toutes confessions et exprimer leur gratitude à Dieu pour les abondantes bénédictions de la nation, selon l’agence Apanews.

Le président a fait cette déclaration lorsqu'il a inauguré un comité chargé de planifier la journée nationale de prière et d'action de grâce. Le comité est présidé par l'ancien ministre Elvis Afriyie Ankrah et le prophète Dr Akwasi Agyemang Prempeh en est le coordinateur.

Les membres du comité sont issus des différentes confessions et conseils chrétiens et islamiques.

Dans son allocution, le président a déclaré : “Aujourd'hui, je m'adresse à vous non seulement en tant que président, mais aussi en tant que Ghanéen, reconnaissant envers le Dieu tout-puissant pour sa miséricorde continue envers notre pays et notre peuple”.

"Nous sommes réunis ici aujourd'hui en tant que nation unie par la foi, l'espoir et un destin commun pour inaugurer une initiative sacrée qui reflète l'âme de notre nation.

"À une époque marquée par la division, le désastre et le désespoir, le Ghana demeure, par la grâce de Dieu, une oasis de paix, de stabilité et d'unité spirituelle. Cette paix n'est pas accidentelle ; elle est le résultat d'un leadership engagé, d'une résilience communautaire et, surtout, des prières et des supplications inébranlables d'une nation fidèle".

Un compte-rendu distribué par le groupe APO au nom de la présidence de la République du Ghana indique que le président, qui a entrecoupé son discours de citations tirées de la Bible et du Coran, a déclaré : "Que ce soit un héritage, une pause sacrée dans notre calendrier national que les générations à venir célèbreront. Un jour où le Ghana ne crie pas sa peur mais se réjouit de sa foi. Que Dieu bénisse le travail du Comité national de prière et d'action de grâce".