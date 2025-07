Elle a été initiée pour remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015 entre les autorités et les groupes armés rebelles du Nord mais dénoncée par Bamako en janvier 2024. Selon les autorités, cette charte est élaborée par les Maliens pour les Maliens avec comme objectifs la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité et la réconciliation nationale.