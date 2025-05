L'Allemagne a demandé mercredi une « enquête approfondie » sur le massacre par Israël de médecins palestiniens à Gaza.

Nous trouvons ces incidents « très inquiétants », a déclaré la porte-parole adjointe du ministère des affaires étrangères, Kathrin Deschauer, à des journalistes à Berlin.

« Nous le répétons très clairement : les civils, ainsi que le personnel médical et humanitaire, et les travailleurs humanitaires qui aident les personnes sur le terrain dans cette terrible crise, ne doivent pas être pris pour cible, et nous pensons également qu'une enquête approfondie sur ces incidents est nécessaire », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, le ministère allemand des affaires étrangères avait critiqué l'assassinat par Israël de personnel médical sur l'île de X.

Mardi, l'ONU a qualifié d'« inacceptable » l'assassinat par Israël de médecins et de secouristes palestiniens en mission de sauvetage dans le sud de Gaza.

Gaza : le bilan dépasse 50 000 morts alors qu’Israël poursuit ses frappes

« Depuis le 7 octobre, 283 de nos collègues de l'UNRWA (Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) ont été tués à Gaza », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'au moins “408 humanitaires, travailleurs humanitaires ont été tués depuis que le cessez-le-feu a été rompu”.

« Tout cela est inacceptable. Tout ciblage de travailleurs humanitaires, d'ambulanciers qui font leur travail est inacceptable », a-t-il ajouté.

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé dimanche la récupération de 14 corps après l'attaque israélienne. Parmi les victimes figurent huit travailleurs du Croissant-Rouge, cinq membres de la défense civile et un employé d'une agence des Nations unies.

Cette annonce intervient quelques jours après que la défense civile palestinienne a déclaré avoir retrouvé le corps d'un membre de l'équipe tué par les forces israéliennes, ce qui porte à 15 le nombre total de victimes de l'attaque.

« Nous continuerons à faire pression pour que des enquêtes soient menées. Nous continuerons à faire pression pour obtenir des réponses », a souligné M. Dujarric.

Lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblerait une enquête sur la mort des médecins et des travailleurs humanitaires, M. Dujarric a répondu : « Il faut que les autorités israéliennes expliquent à la communauté internationale ce qui s'est passé : « Que les autorités israéliennes nous expliquent comment ces travailleurs humanitaires ont pu être tués par des tirs israéliens, y compris l'un de nos propres collègues ».

On lui a également demandé si les Nations unies mèneraient une enquête « neutre ».

« Nous voulons que les choses se fassent dans la transparence et que les informations soient partagées », a-t-il déclaré.

L'armée israélienne a pris pour cible les médecins le 23 mars, alors qu'ils s'apprêtaient à apporter les premiers soins aux victimes d'un bombardement israélien dans la région d'Al-Hashashin.

L'attaque perpétrée à Rafah contre le Croissant-Rouge palestinien et la défense civile a mis en lumière les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires à Gaza, qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes et apporter de l'aide.

Ce crime horrible a suscité une large condamnation de la part des organisations internationales de défense des droits de l'homme et des Nations unies, qui ont exigé des réponses à ces assassinats.

Israël a entamé une campagne aérienne surprise sur Gaza le 18 mars et a depuis tué plus de 1 000 personnes et en a blessé plus de 2 000, rompant un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers conclus en janvier entre Israël et le groupe de résistance palestinien, le Hamas.

Depuis octobre 2023, plus de 50 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza lors de l'assaut militaire israélien.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.

