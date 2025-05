L'armée israélienne a détruit son bateau, alors Khaled Habib a eu une idée: prendre une vieille porte de réfrigérateur pour en faire une planche de paddle et pêcher dans le port de la ville de Gaza.

Comme dans tout le territoire palestinien assiégé et dévasté par quinze mois de la guerre d'Israël contre Gaza, le port a été sévèrement endommagé par les bombardements, laissant les pêcheurs sans moyens de subsistance.

"La situation actuelle est très difficile et nous, les pêcheurs, nous souffrons. On ne peut plus pêcher comme avant, il n'y a plus de bateau, ils ont été détruits ou restent sur le sable", explique Khaled Habib.

Car malgré la trêve, en vigueur depuis le 19 janvier, "il est interdit de pêcher au large et la Marine israélienne nous tire dessus si nous sortons du port", dit-il alors que la pêche est une source importante de nutrition et de revenus pour les 4.000 pêcheurs professionnels de Gaza, une zone qui a toujours été très poissonneuse.

Les captures à Gaza a chuté à cause de la guerre pour s'établir à seulement 7,3% des niveaux de 2022.

Pour continuer à nourrir sa famille et ses proches, Khaled Habib a eu "une nouvelle idée". Il a pris la porte d'un vieux réfrigérateur, l'a rempli de liège pour la flottaison, puis l'a recouvert de bois pour pouvoir tenir dessus et d'une toile plastique fixée par des rivets pour que sa planche de paddle soit étanche.

Apprendre à nager

Il a aussi cloué des pales sur un long bout de bois pour en faire une double pagaie et fabriqué un casier à poisson en fil de fer, avec de la pâte à pain en guise d'appât. Avec cette planche, sur laquelle il installe parfois une chaise en plastique, Khaled Habib peut naviguer dans les eaux du port et pêcher de la friture.

"Je pêche assez de poissons pour nourrir ma famille, j'aide aussi les blessés en leur vendant du poisson pour pas cher", dit-il.

Il divise ainsi sa pêche dans deux sacs plastique pour en vendre une partie au marché du port où les produits de la mer sont hors de prix.

Plusieurs autres pêcheurs, notamment des jeunes, ont adopté son invention, et ont fabriqué leur propre planche, avec plus ou moins de succès en terme de flottaison.

Mais pour Khaled Habib, ces planches ont une autre utilité.

"Si on veut que la nouvelle génération sache nager, les bateaux devraient être faits à partir de porte de frigo et tout le monde pourrait apprendre à nager, à pagayer et à naviguer."

"Grâce à Dieu, ils savent maintenant nager", affirme le pêcheur en regardant autour de lui les enfants tenter de rester en équilibre sur l'eau.

