Le dialogue économique de haut niveau entre la Turquie et l'UE qui s'est tenu jeudi à Bruxelles a marqué "une étape très importante et positive pour améliorer les relations entre la Turquie et l'UE", a déclaré le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek.

M. Simsek a indiqué que la Turquie cherchait à renforcer ses liens avec l'UE et que le dernier cycle de dialogue s'était ouvert sur une note positive, sous l'égide de la Commission européenne.

"La réunion s'est déroulée dans une atmosphère très constructive", a-t-il affirmé vendredi. Le dernier dialogue économique entre la Turquie et l'UE s'est tenu en 2019.

Le ministre a expliqué que les discussions ont porté sur les perspectives économiques en Europe et en Turquie et les défis auxquels les deux parties sont confrontées.

"Il y a des changements importants dans le monde, et l'UE et la Turquie sont toutes deux affectées par ces développements", a-t-il déclaré, ajoutant que la Turquie avait présenté ses plans de réforme et ses efforts de désinflation.

Il a ajouté que les deux parties ont souligné que la coopération constitue un moyen d'amortir les retombées des changements mondiaux et de promouvoir les bénéfices mutuels, y compris l'engagement dans les pays tiers. La revitalisation des relations entre la Turquie et l'UE était également à l'ordre du jour.

L'union douanière et la libéralisation des visas au menu

M. Simsek a rappelé que les deux parties ont discuté de la mise à jour de l'union douanière de 1995 et de la libéralisation des visas.

Il a ajouté qu’outre le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, et la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, de hauts représentants de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement étaient également présents pour explorer les possibilités d'investissement et de financement.

Des réunions de haut niveau ont également été organisées avec des cercles d'affaires européens et des fonctionnaires de l'UE.

"Je peux dire que le dialogue économique a bien commencé et j'espère que ce dialogue ouvrira la voie à d'autres dialogues à venir, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et de la politique", a ajouté M. Simsek.

La prochaine réunion sera organisée en Turquie l'année prochaine, a annoncé le responsable turc.