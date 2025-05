Au moins sept personnes ont perdu la vie et des routes principales ont été coupées après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans la capitale somalienne, Mogadiscio, vendredi soir.

Ces inondations sont dues à un système de drainage débordé et à une population urbaine en pleine croissance.

Les eaux de crue ont endommagé des infrastructures clés, interrompant les transports publics et perturbant temporairement les opérations à l'aéroport principal, l'aéroport international Aden Abdulle. Les autorités ont ensuite confirmé que les vols avaient repris.

Le porte-parole de l'administration régionale, Abdinasir Hirsi Idle, a déclaré à l'Associated Press samedi que les efforts de sauvetage étaient en cours.

Huit heures de pluie

« Le bilan pourrait s'alourdir car les pluies ont été intenses et ont duré plusieurs heures, provoquant l'effondrement de neuf maisons dans différents quartiers et causant des dommages importants à au moins six routes principales », a-t-il indiqué.

La Somalie a déjà été confrontée à des chocs climatiques extrêmes, notamment des saisons sèches prolongées causant des sécheresses et des pluies torrentielles entraînant des inondations.

Un habitant, Mohamed Hassan, a confié à l'AP que certaines personnes âgées étaient encore piégées.

« Nous avons passé la nuit sur les toits, grelottant de froid, et je n'ai même pas encore pris de petit-déjeuner », a-t-il regretté.

Étendue des dégâts

L'Agence somalienne de gestion des catastrophes n'a pas encore publié de bilan officiel des victimes, mais a indiqué qu'une évaluation était en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts.

Le ministère de l'Énergie et de l'Eau du pays a annoncé samedi dans un communiqué qu'« une quantité importante de précipitations, dépassant 115 mm, a été enregistrée en plus de 8 heures consécutives » et a mis en garde contre des inondations soudaines dans d'autres régions en dehors de la capitale.