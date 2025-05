Le président du Mozambique, Daniel Chapo, a rencontré la principale figure de l'opposition, Venancio Mondlane, pour des entretiens visant à apaiser les tensions après des mois d'affrontements violents entre les manifestants et les forces de sécurité, a déclaré la présidence dimanche en fin de journée.

Le pays est en proie à des troubles politiques depuis les élections contestées d'octobre.

Ce scrutin, entaché d'irrégularités selon plusieurs missions d'observation internationales, a été suivi de plus de deux mois de manifestations et de blocages au cours desquels plus de 360 personnes ont trouvé la mort, selon un groupe local de la société civile.

Les élections très contestées

Chapo et Mondlane se sont rencontrés dans la capitale Maputo.

"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir la stabilité nationale et renforcer l'engagement en faveur de la réconciliation".

La détente de dimanche "symbolise le désir de construire des ponts et de promouvoir un dialogue ouvert et constructif", a ajouté la présidence, en partageant une photo de Chapo et Mondlane se serrant la main.

Les résultats officiels ont placé Mondlane en deuxième position lors des élections de l'année dernière et ont donné la victoire à Chapo du parti Frelimo qui dirige le Mozambique depuis son indépendance du Portugal en 1975.

