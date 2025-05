Par Susan Mwongeli

Le président américain a une fois de plus suscité la controverse avec ses propos, cette fois sur le Lesotho, qu’il a décrit comme un pays « dont personne n’a jamais entendu parler ».

Le gouvernement du Lesotho et de nombreux commentateurs, en particulier en Afrique, ont exprimé leur indignation, affirmant que les propos de Trump étaient insultants pour le pays et pour le continent.

« Le Lesotho est un pays d’une importance et d’une singularité exceptionnelles dans le monde entier. Je serais heureux d’inviter le président, ainsi que le reste du monde, à venir au Lesotho », a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lejone Mpotjoane.

Qualifiant les commentaires de Trump d’« ignorants et méprisants », Lejone Mpotjoane a souligné que le Lesotho n’est pas seulement un nom sur une carte, mais une nation fière, dotée d’une riche histoire et jouant un rôle important dans l’économie mondiale.

Le ministre Mpotjoane n’a pas mâché ses mots : « Trump devrait parler pour lui-même. Il est choquant et décevant qu’il prétende que personne ne connaît le Lesotho, surtout sachant que les États-Unis y ont une ambassade. »

Le ministre, en colère, a décrit ces propos comme « insultants » et a invité Trump à venir découvrir par lui-même ce que le Lesotho a à offrir.

Faits rapides sur le Lesotho

Le Lesotho est une nation dotée d’un fort sentiment d’identité, d’une économie florissante et d’une présence croissante sur la scène internationale.

Entièrement entouré par l’Afrique du Sud, il fait partie des trois pays enclavés au monde, aux côtés du Vatican et de Saint-Marin. Il couvre une superficie d’environ 30 355 kilomètres carrés.

Avec une population d’environ 2,3 millions d’habitants, il fonctionne comme une monarchie constitutionnelle. Il a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en octobre 1966.

Le roi Letsie III est l’actuel chef de l’État, tandis que le Premier ministre Sam Matekane, qui a remporté les élections de 2022, détient le pouvoir exécutif en tant que chef du gouvernement.

La capitale, Maseru, est la plus grande ville et constitue le centre politique, économique et culturel du pays.

Le paysage du Lesotho en fait une attraction pour de nombreux visiteurs étrangers.

Le royaume dans le ciel

Mais voici ce qui le rend vraiment unique : il est surnommé le « Royaume dans le ciel » en raison de son altitude de base la plus élevée de tous les pays du monde.

L’ensemble du territoire est en altitude, offrant des paysages à couper le souffle, des montagnes imposantes et des vallées profondes.

Au cœur du Lesotho se trouvent ses habitants : les Basotho (singulier : Mosotho). Les Basotho sont connus pour leurs profondes traditions culturelles, leur résilience et leur fierté de leur héritage.

Un symbole clé de cette fierté est la couverture traditionnelle basotho, un vêtement en laine aux couleurs vives porté aussi bien par les hommes que par les femmes.

Initialement utilisée pour se protéger du froid, cette couverture est devenue un symbole de statut et d’identité culturelle.

Le mokorotlo, un chapeau conique en paille principalement porté par les hommes, est un autre élément emblématique de la culture basotho. Ce chapeau, un symbole national, figure même sur le drapeau du pays.

Un pays riche en ressources

Le Lesotho a un âge médian d’environ 24 ans, avec une population jeune et en pleine croissance. Le pays affiche également un taux d’alphabétisation relativement élevé, d’environ 90 %.

La ressource la plus précieuse du Lesotho est sans aucun doute sa population, mais il possède également des richesses naturelles et économiques. L’une d’elles est l’eau, souvent appelée « or blanc ».

Le Lesotho joue un rôle crucial dans l’approvisionnement de l’Afrique du Sud en eau potable grâce au vaste projet des hautes terres du Lesotho. Cela garantit non seulement un approvisionnement régulier en eau pour l’Afrique du Sud, mais génère également de l’hydroélectricité pour le Lesotho.

Le tourisme est un autre contributeur important à l’économie du pays, attirant les visiteurs avec ses paysages impressionnants, son riche patrimoine culturel et ses activités de plein air. Et oui, le Lesotho abrite la seule station de ski d’Afrique.

Du ski et du snowboard pendant l’hiver

La station Afriski Mountain Resort, nichée dans les hautes terres, propose du ski et du snowboard pendant l’hiver – un spectacle extraordinaire sur un continent tropical plus connu pour son soleil que pour sa neige.

Le Lesotho exporte des vêtements vers les États-Unis

Mais ce n’est pas tout. Le Lesotho occupe une place de choix dans l’industrie textile, ce qui lui vaut le surnom de « capitale du denim en Afrique ».

Les usines de confection du pays produisent des jeans pour de grandes marques américaines. En fait, le Lesotho est le deuxième plus grand exportateur de vêtements vers les États-Unis dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), avec des exportations évaluées à 237 millions de dollars l’année dernière seulement.

L’industrie du sport au Lesotho se développe rapidement, avec le football, l’athlétisme et le basketball en tête des sports les plus populaires. D’autres sports très appréciés incluent le rugby, le cricket et le netball.

De plus, le pays possède un riche patrimoine en matière de courses de chevaux et de combat traditionnel au bâton basotho.

Fait curieux, le Lesotho a également attiré l’attention du milliardaire de la technologie Elon Musk, l’un des plus grands alliés de Trump, qui cherche à étendre son projet Starlink dans le pays.