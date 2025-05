Le FC Cincinnati a signé le légendaire attaquant Kei Kamara jusqu'en fin 2025 avec une option pour 2026.

L'agent libre de 40 s’engage avec son 12e club, un record en MLS.

Kamara est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la MLS avec 147 buts en saison régulière et le quatrième le plus capé avec 445 apparitions.

« Nous sommes ravis d'ajouter un joueur de la qualité, de l'expérience et du leadership de Kei au FC Cincinnati », a déclaré le directeur général Chris Albright dans un communiqué de presse lundi.

« Il est évident qu'il est l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire de la ligue, mais ses compétences ajoutent également une dynamique différente à notre attaque. Nous aimerions lui souhaiter la bienvenue ainsi qu'à sa famille à Cincinnati ».

Deux fois All-Star

Kamara a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Los Angeles FC, aidant le club à remporter son premier titre en US Open Cup.

Kamara a été nommé All-Star de la MLS en 2015 et 2023 et a fait partie du meilleur onze de la MLS en 2015.

Le natif de Sierra Leone a fait ses débuts en MLS en 2006 sous les couleurs de Columbus Crew et a également joué pour le Chicago Fire, les Colorado Rapids, le Houston Dynamo, le Minnesota United, le CF Montréal, le New England Revolution, les San Jose Earthquakes, le Sporting Kansas City et les Vancouver Whitecaps.