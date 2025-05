Par Pauline Odhiambo

La voix de Kadzo Mweu tremble à la première réminiscence d'un souvenir désagréable lorsqu'elle évoque le parcours de sa deuxième grossesse.

« J'ai failli ne pas y arriver », raconte cette Kényane de 32 ans, mère de deux enfants, à TRT Afrika.

"Après avoir donné naissance à mon deuxième enfant, j'ai commencé à saigner abondamment. Les infirmières se précipitaient et je pouvais lire l'inquiétude dans leurs yeux. Je ne savais pas si j'allais survivre et voir mon bébé grandir".

Pour Bayo Godwin, un père de famille nigérian de 28 ans, le traumatisme de voir sa femme mourir dans ses bras peu après l'accouchement est encore vif.

« Nous étions si heureux d'accueillir notre premier enfant », se souvient-il. "Après l'accouchement, ma femme s'est mise à saigner de façon incontrôlée. L'hôpital ne disposait pas de l'équipement adéquat ni des réserves de sang nécessaires pour la sauver. Elle est morte alors que je la tenais dans mes bras et qu'elle berçait notre fils nouveau-né. Je suis devenu père et veuf au même moment".

Bayo et Kadzo ne sont pas les seuls à souffrir. Chaque année, des millions de femmes et leurs familles en Afrique et ailleurs subissent le choc et l'incertitude provoqués par des complications potentiellement mortelles au cours de la grossesse et de l'accouchement.

Selon une nouvelle étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les saignements graves (hémorragies) et les troubles hypertensifs tels que la prééclampsie sont les principales causes de décès maternels dans le monde.

Rien qu'en 2020, les saignements excessifs et la prééclampsie ont coûté la vie à environ 80 000 et 50 000 personnes, respectivement.

Publiée dans la revue The Lancet Global Health, l'étude souligne la nécessité d'améliorer l'accès aux traitements vitaux et aux soins maternels complets.

Des décès évitables

Le Dr Pascale Allotey, directrice de la santé sexuelle et génésique et de la recherche à l'OMS, estime que les décès liés à la grossesse devraient être une aberration plutôt qu'un phénomène répandu dans le monde moderne.

"Il est essentiel de comprendre pourquoi les femmes enceintes et les mères meurent si l'on veut s'attaquer à la crise mondiale de la mortalité maternelle", déclare-t-elle dans un communiqué de presse publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. "Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais aussi d'une question d'équité. Chaque femme, où qu'elle soit, a le droit de bénéficier de soins de haute qualité, fondés sur des données probantes, avant, pendant et après l'accouchement."

En 2020, on estime que 287 000 femmes sont mortes de causes liées à la grossesse, ce qui équivaut à un décès toutes les deux minutes. Les hémorragies, qui surviennent souvent pendant ou après l'accouchement, représentent 27 % de ces décès, tandis que la pré-éclampsie et d'autres troubles hypertensifs ont contribué à 16 % de ces victimes.

Les causes sous-jacentes

L'étude de l'OMS souligne que près d'un quart (23 %) des décès maternels sont liés à des problèmes de santé sous-jacents tels que le VIH/sida, le paludisme, l'anémie et le diabète.

Ces affections ne sont souvent pas détectées ou traitées, ce qui aggrave les risques pendant la grossesse.

Le Dr Jenny Cresswell, scientifique à l'OMS et coauteur de l'étude, souligne l'interconnexion des risques.

"Des pathologies comme la prééclampsie augmentent non seulement le risque d'hémorragie, mais peuvent également entraîner des complications qui persistent bien au-delà de l'accouchement. Pour garantir aux femmes les meilleures chances de survie et une santé durable, nous devons adopter une approche globale et holistique des soins maternels", ajoute-t-elle.

Parmi les autres causes directes de mortalité maternelle figurent la septicémie, les infections, l'embolie pulmonaire, les complications liées à l'avortement et les blessures pendant l'accouchement.

Lacunes dans les soins postnatals

Malgré l'importance cruciale des soins postnatals, environ un tiers des femmes des pays à faible revenu ne bénéficient pas des examens essentiels dans les jours qui suivent l'accouchement. Cette lacune dans les soins est particulièrement alarmante, car la plupart des décès maternels surviennent pendant ou peu après l'accouchement.

"Après la naissance de mon bébé, j'étais tellement concentrée sur lui que j'ai négligé ma santé", se rappelle Chiedza Chimbiri, une jeune mère de 25 ans du Zimbabwe qui a souffert de dépression post-partum. "Ce n'est que plusieurs mois plus tard que j'ai cherché de l'aide. À ce moment-là, j'avais l'impression de me noyer".

Le soutien à la santé mentale est une omission flagrante dans de nombreux systèmes de soins maternels.

L'étude de l'OMS révèle que les données sur le suicide maternel ne sont disponibles que pour 12 pays dans le monde, ce qui met en évidence un manque de connaissances important. En outre, les décès maternels tardifs - ceux qui surviennent jusqu'à un an après l'accouchement - sont rarement signalés, malgré les risques à long terme auxquels les femmes sont confrontées.

Appel à l'action

Face à ces défis, l'OMS a lancé une feuille de route mondiale pour l'hémorragie du post-partum, décrivant les principales priorités pour lutter contre cette cause majeure de décès maternel, les 194 États membres de l'Assemblée mondiale de la Santé s'engageant à renforcer la qualité des soins avant, pendant et après l'accouchement.

À l'approche de la Journée mondiale de la santé 2025, qui sera célébrée le 7 avril, la campagne met l'accent sur la santé de la mère et du nouveau-né et s'aligne sur la date butoir de cinq ans fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable. La campagne vise à mobiliser l'action mondiale pour garantir l'accès à des soins de qualité, en particulier dans les pays à faible revenu et les régions touchées par les crises, où le fardeau des décès maternels est le plus lourd.

"Nous devons faire plus que sauver des vies", déclare le Dr Allotey. "Nous devons veiller à ce que les femmes puissent s'épanouir après l'accouchement, en ayant accès à des soins complets qui prennent en compte leur bien-être physique, mental et émotionnel".

Un changement en vue

Pour des femmes comme Kadzo et Chiedza, le chemin de la guérison a été semé d'embûches, mais leur histoire est aussi porteuse d'espoir.

"Je veux que chaque femme ait la chance de tenir son bébé et de le voir grandir", déclare Kadzo à TRT Afrika. "Tant de mères sont en danger, et je crois qu'aucune ne devrait perdre sa vie pour mettre un enfant au monde.

Pour Bayo, la lutte pour une meilleure santé maternelle est profondément personnelle. « Je ne veux pas qu'une autre famille vive ce que j'ai vécu », déclare-t-il.

"La mort de ma femme aurait pu être évitée. Si l'hôpital avait disposé des bonnes ressources, elle serait encore là. Nous devons faire mieux - pour les mères, les pères et les enfants".

