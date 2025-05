Par Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Djibouti, l'un des plus petits pays d'Afrique par sa superficie, occupe une position unique à l'entrée sud de la mer Rouge et à la porte nord de l'océan Indien.

Cette situation stratégique en fait une plaque tournante inestimable pour les nations qui souhaitent accroître leur part du commerce international.

En tant que nation aux ressources naturelles limitées, Djibouti génère des revenus principalement grâce à ses ports et aux bases militaires étrangères qu'elle abrite.

« Djibouti n'est qu'à 20 kilomètres du Yémen et est considéré comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Par le détroit de Bab-el-Mandeb, 4,8 millions de barils de pétrole transitent chaque jour, tandis que 28 millions de conteneurs traversent la mer Rouge chaque année. Il s'agit de la deuxième route maritime la plus fréquentée au monde », a déclaré l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Turquie, Aden Houssein Abdillahi, lors d'une conférence organisée par un groupe de réflexion à Ankara.

Le fait d'être la plaque tournante d'une activité économique d'une telle ampleur confère à Djibouti une importance stratégique sur le plan militaire.

« En conséquence, Djibouti abrite cinq bases militaires. La principale raison d'être de ces bases est que 75 % du pétrole destiné à l'Europe passe par Bab-el-Mandeb. De plus, cette route facilite le commerce entre la Chine, l'Inde et l'Europe. Une autre raison est que la situation géographique de Djibouti est idéale pour surveiller les activités en Afrique et au Moyen-Orient », explique Abdillahi.

Des acteurs multiples

Les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon et la Chine ont actuellement des bases dans le pays. La Russie, l'Inde, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'intéressent également à Djibouti en tant qu'acteur clé de la dynamique internationale.

Les États-Unis prévoient de porter le nombre des troupes à 6 000.

Les États-Unis paient un loyer annuel de 56 millions d'euros (57,7 millions de dollars américains) pour cette installation de 200 hectares située au sud de l'aéroport d'Ambouli.

Le Camp Lemonnier sert de point de départ aux opérations de lutte contre la piraterie et le terrorisme au Kenya, en Somalie et au Yémen, consolidant ainsi l'influence américaine dans la région.

La France, ancienne puissance coloniale de Djibouti, a établi sa base militaire en 1969, avant l'indépendance du pays en 1977.

Malgré l'accession de Djibouti à l'indépendance, la France a maintenu sa présence militaire, déployant initialement un millier de soldats. Au fil du temps, ce nombre est passé à environ 2 500 personnes.

La France paie 30 millions d'euros (30,9 millions de dollars) par an pour sa base de 418 hectares, qui continue d'offrir des avantages politiques et économiques significatifs.

Toutefois, la présence croissante d'autres nations a suscité des inquiétudes à Paris.

Lutter pour garder un pied dans la région

Le président français Emmanuel Macron s'est récemment rendu à Djibouti pour renforcer la position de la France, alors que le pays est confronté au déclin de son influence dans toute l'Afrique subsaharienne, où ses bases militaires sont fermées les unes après les autres.

Les États-Unis ont établi le Camp Lemonnier, leur base militaire à Djibouti, en 2002. Cette base, qui accueillait à l'origine entre 3 000 et 3 200 personnes, héberge aujourd'hui jusqu'à 4 500 soldats, dont des forces terrestres, des unités navales et des forces spéciales.

L'Italie a établi sa base militaire de 10 hectares à Djibouti en 2012, payant un loyer annuel de 22 millions d'euros (22,6 millions de dollars).

Bien que la base ait une capacité d'accueil de 300 personnes, elle héberge actuellement une centaine de forces spéciales pour des opérations de lutte contre la piraterie et de sauvetage d'otages.

À l'inverse, l'Espagne exploite une base plus petite, accueillant 50 soldats au sein de l'enceinte militaire française depuis 2008.

Le Japon a également renforcé sa présence à Djibouti, étant donné que 90 % de ses navires de commerce transitent par le golfe d'Aden.

Opérant initialement à partir de la base américaine avec 150-200 personnes, le Japon a établi son installation de 12 hectares en 2011, payant 3 millions d'euros (3,09 millions de dollars) par an.

Cette base, la première du Japon à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale, accueille actuellement 600 soldats et soutient les opérations au Yémen, à Oman et au Kenya.

Les États-Unis soutiendraient la présence du Japon pour contrebalancer l'influence croissante de la Chine.

La mauvaise image de la France

« Notre préoccupation est l'existence de bases militaires chinoises et américaines, d'autant plus qu'elles ont des intérêts contradictoires », explique à TRT Afrika le Djiboutien Ali Mohamed Farah, doctorant en sciences politiques à l'Institut des sciences sociales de l'université Yıldırım Beyazıt d'Ankara.

Farah voit la France essayer d'augmenter son empreinte à Djibouti, en profitant de leur longue relation.

« Je ne pense pas qu'elle aura théoriquement des difficultés à établir de nouvelles bases militaires à Djibouti ou à renforcer celles qui existent déjà. Mais il est également vrai que les Africains voient d'un mauvais œil la présence militaire française et la poursuite de son influence. Cela s'explique par le fait que la France n'a pas changé sa mentalité coloniale à l'égard des pays du continent », avance-t-il.

Alors, comment et quand l'équation va-t-elle changer ?

« Il n'est pas facile de se libérer des anciennes puissances coloniales. Cela prend du temps. Si les nations africaines peuvent être puissantes et économiquement indépendantes de l'influence occidentale, elles obtiendront une certaine liberté politique. L'émergence de nouvelles puissances mondiales comme la Turquie, la Chine, l'Inde ou d'autres pays n'appartenant pas au bloc occidental pourrait servir de catalyseur », ajoute Farah.

La Chine considère Djibouti comme le pivot de sa stratégie commerciale et énergétique, 80 % de ses échanges avec l'UE et 40 % de ses importations de pétrole transitant par la mer Rouge et l'océan Indien.

Pékin a investi massivement dans l'infrastructure de Djibouti, en construisant des ports comme Doraleh, Tadjoura et Damerjog, des chemins de fer et des routes.

Bien qu'ils soient porteurs de transformations, ces projets font souvent peser sur les pays africains des dettes considérables.

En 2015, la Chine a obtenu le droit d'établir une base militaire à Djibouti et a ouvert ses installations de 36 hectares à Obock deux ans plus tard, pour un coût estimé à 600 millions de dollars.

La base, qui accueillait initialement 300 à 400 personnes, héberge aujourd'hui 2 000 soldats et prévoit d'en porter le nombre à 10 000.

La base soutient les patrouilles, l'aide humanitaire, les formations et les exercices conjoints dans la région, assurant ainsi la stabilité des routes commerciales de la Méditerranée au Pacifique.

Un potentiel de déstabilisation

« Si ces bases assurent la stabilité économique de Djibouti, elles suscitent également des inquiétudes quant à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures. En cas de conflit entre des puissances non africaines, ces bases pourraient faire de Djibouti un foyer de troubles », affirme à TRT Afrika le Dr Hasan Aydın, du Centre d'études mondiales de l'université de Shanghai.

« De plus, l'implication d'acteurs comme la Chine restreint l'influence des puissances traditionnelles telles que la France, qui a dû se retirer de plusieurs de ses bases en Afrique subsaharienne », ajoute-t-il.

Récemment, le président français Macron a rencontré son homologue djiboutien, Ismail Omar Guelleh, dans le but de consolider la position de la France dans le pays.

Mais par crainte d'une réaction négative de l'opinion publique, de nombreux autres dirigeants africains prennent leurs distances avec Paris.

Alors que de plus en plus de nations africaines rompent leurs liens militaires avec les anciennes puissances coloniales, la question se pose : Djibouti est-il le dernier espoir de la France en Afrique ?

