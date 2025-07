En partenariat avec World Vision, et Education Above All Foundation, ces groupes ont été formés en entrepreneuriat et en gestion financière. Grâce à ces mécanismes, les familles génèrent des revenus pour scolariser leurs enfants. Ce projet, qui s’achève cette année, a renforcé la résilience économique de 37 communautés, tout en promouvant l’éducation comme levier d’avenir.