La frontière entre le Rwanda et la RD Congo, près de la ville assiégée de Goma, a été fermée lundi, selon une source du consulat européen et des témoins, quelques heures après l'entrée des rebelles M23 et de troupes rwandaises dans la capitale régionale.

Les rebelles du M23 ont revendiqué la prise de la ville stratégique de Goma, dans l'est de la RDC.

Un communiqué du M23 avait donné au gouvernement d'un ultimatum de 48 heures à l’armée congolaise de rendre les armées.

Des coups de feu attendus à Goma

Lundi matin, des tirs ont éclaté à Goma après que la RDC a accusé le Rwanda d'envoyer des troupes supplémentaires pour soutenir les rebelles dans leur prise de la ville.

Les rebelles soutenus par le Rwanda ont affirmé avoir pris la plus grande ville de l'est du Congo, Goma, tôt lundi, alors que les Nations Unies ont décrit une "panique massive" parmi ses 2 millions d'habitants et que le gouvernement du Congo a déclaré que l'avancée des rebelles était une "déclaration de guerre".

Evasion de prison à Goma

Une évasion massive a eu lieu lundi matin dans une prison de la ville congolaise assiégée de Goma, quelques heures après que des combattants du groupe armé M23 soient entrés dans la ville, a déclaré une source de sécurité.

La prison, qui accueille environ 3.000 détenus, a été "totalement incendiée" à la suite d'une énorme évasion qui a fait « des morts », a indiqué la source de sécurité, sans donner plus de détails.

Des prisonniers en fuite ont été aperçus dans les rues environnantes, selon des témoins à Goma.

Le M23, qui serait soutenu par le Rwanda, a intensifié son offensive dans l'est du Congo, capturant des villes clés et avançant vers Goma, capitale de la province du Nord-Kivu.