Par Peter Asare-Nuamah

La population mondiale a connu une croissance exponentielle depuis la première révolution industrielle.

En 1950, la population mondiale s'élevait à 2,5 milliards d'habitants. En novembre 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants, et devrait passer à environ 9,7 milliards d'ici à 2050 et à 10,4 milliards d'ici au milieu des années 1980.

La croissance démographique la plus rapide est observée dans les régions en développement du monde, en particulier en Afrique.

En fait, entre 2022 et 2050, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale devrait avoir lieu en Afrique.

L'augmentation de la population mondiale, en particulier en Afrique, s'accompagne de défis complexes. La nécessité de nourrir la population croissante est devenue l'une des principales priorités du programme de développement mondial, comme les objectifs de développement durable (ODD 2).

On estime que la capacité de production des systèmes agricoles et alimentaires actuels devra être doublée d'ici 2050 si nous voulons nourrir efficacement et durablement la population mondiale.

Les gouvernements du monde entier, leurs partenaires de développement et les institutions de recherche sont de plus en plus à la recherche de solutions capables de répondre à l'insécurité alimentaire croissante.

La majorité de la population mondiale, en particulier en Afrique et dans d'autres régions en développement, est déjà confrontée à une grave insécurité alimentaire et à des problèmes liés à la nutrition.

Ainsi, la majorité de la population mondiale souffrant d'insécurité alimentaire, de carences alimentaires et de malnutrition vit en Afrique et en Asie, où la croissance démographique reste forte.

Nourrir la population actuelle et future est donc une priorité urgente et nécessite une transformation des systèmes et des pratiques agricoles.

Les gouvernements du continent africain et leurs partenaires de développement ont mis en œuvre des programmes et des interventions visant à remédier à l'insécurité alimentaire croissante et aux problèmes de nutrition et de pauvreté qui en découlent.

Au Kenya, par exemple, le programme de résilience des systèmes alimentaires, qui fait partie du programme de transformation économique ascendante (BETA) du gouvernement, vise à renforcer la résilience du secteur agricole et à garantir la sécurité alimentaire.

De même, au Rwanda et dans cinq autres pays africains, le programme Voice for Change Partnership (V4CP) donne la priorité au « développement, à l'adoption et à la mise en œuvre de politiques et de réglementations inclusives sur la production et la consommation d'aliments diversifiés et nutritifs, à l'amélioration de la coordination des acteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et à l'augmentation de l'accessibilité et de l'utilisation de cultures ou de produits enrichis ».

Le programme phare du gouvernement ghanéen, Planting for Food and Job (PFJ), s'attaque aux difficultés rencontrées par les petits exploitants agricoles pour faire face au changement climatique en leur donnant accès aux meilleures pratiques agricoles émergentes et durables, aux marchés, aux semences améliorées et à d'autres intrants agricoles.

Cela permet de renforcer la résilience des systèmes agricoles, d'améliorer les rendements, la productivité et les revenus, et de lutter ainsi contre l'augmentation de la pauvreté dans les zones rurales.

En ce qui concerne la malnutrition infantile, le programme d'alimentation scolaire du gouvernement ghanéen complète l'apport nutritionnel des enfants en donnant la priorité à un meilleur accès à des aliments nutritifs pour les écoliers des communautés pauvres et à risque.

Il existe également des programmes régionaux qui visent à transformer l'agriculture en Afrique.

Citons par exemple le Programme pour la productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) de l'Union africaine, les programmes de semences améliorées soutenus par des organismes nationaux et régionaux, tels que le Conseil des céréales d'Afrique de l'Est.

Néanmoins, les effets du changement climatique et des phénomènes extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses, les invasions de ravageurs et de maladies, entre autres, font peser de lourdes menaces sur les systèmes alimentaires mondiaux, les systèmes agricoles des petits exploitants étant très vulnérables.

En outre, la dégradation des terres et la faible fertilité des sols sont exacerbées par le changement climatique et leurs effets concomitants sont visibles dans les systèmes agricoles des petits producteurs en Afrique.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoit que plus de 90 % des sols arables de la planète seront dégradés d'ici à 2050. Il est essentiel de relever ces défis complexes pour transformer les systèmes alimentaires mondiaux.

L'agriculture industrielle à grande échelle est-elle la solution ?

Depuis les années 1970, les trajectoires de développement des économies développées ont évolué vers une préférence pour les systèmes de production agricole industrielle à grande échelle qui ont été présentés comme la panacée pour relever les défis de l'agriculture et des systèmes alimentaires.

En effet, l'agriculture industrielle à grande échelle a le potentiel d'augmenter la productivité totale et les rendements en se concentrant sur des monocultures à haut rendement, comme le maïs.

En augmentant la productivité globale et les rendements par hectare, l'agriculture industrielle à grande échelle contribue directement ou indirectement à la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché.

Néanmoins, les pratiques agricoles industrielles à grande échelle s'accompagnent de leurs propres conséquences négatives et de compromis qui sont devenus de plus en plus visibles dans les discours mondiaux sur la durabilité.

Par exemple, en raison de sa préférence pour les applications agro-chimiques à grande échelle, l'agriculture industrielle contribuerait à la lixiviation et à la pollution excessives des masses d'eau et des eaux souterraines, ainsi qu'à l'augmentation des émissions de carbone, en particulier dans le cas des produits agro-chimiques à base d'azote.

En outre, l'application continue d'engrais chimiques sans réapprovisionnement du sol conduit à l'extraction de nutriments.

Les conséquences sanitaires de l'agriculture industrielle à grande échelle, telles que les intoxications alimentaires (par exemple, les salmonelles) et l'exposition aux toxines, ont été bien mises en évidence.

L'adoption d'organismes génétiquement modifiés, que les organisations d'agriculture industrielle à grande échelle présentent comme la solution émergente, a également été contestée dans différents contextes en raison des différences entre les législations et les réglementations nationales.

Le rôle crucial des petits producteurs et des pratiques agricoles traditionnelles

Les pratiques agricoles industrielles à grande échelle, en particulier l'application de produits agro-chimiques et la monoculture, ont influencé et façonné les systèmes agricoles mondiaux, car même les petits exploitants adoptent de plus en plus ces pratiques en réponse au changement climatique.

Compte tenu de l'empreinte environnementale négative de ces pratiques et de la priorité mondiale urgente de promouvoir la durabilité environnementale dans l'agriculture, il est essentiel de souligner comment les petits exploitants agricoles constituent la pierre angulaire de la promotion de l'agriculture durable.

Depuis des siècles, les pratiques agricoles des petits exploitants sont à la base de l'agriculture mondiale et des systèmes alimentaires.

Des pratiques telles que la plantation et/ou l'entretien d'arbres dans les fermes, la plantation simultanée de cultures multiples et diverses nécessitant des nutriments (diversification des cultures), la rotation des cultures, les cultures de couverture, le paillage, la culture itinérante, la mise en jachère, l'application de fumier animal et de résidus de culture (compost), sont inhérentes aux systèmes agricoles traditionnels et à ceux des petits exploitants.

Ces pratiques traditionnelles sont de plus en plus considérées comme des approches solides de la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

Elles peuvent accroître la fertilité des sols, améliorer les activités des micro-organismes, renforcer la capacité de rétention d'eau des sols et réduire l'érosion et la dégradation, ce qui contribue de manière cumulative à l'augmentation de la productivité agricole et à l'obtention de rendements nutritifs et de haute qualité.

Ces pratiques ont pour effet à long terme de mieux fixer le carbone dans les sols, ce qui présente le double avantage de réduire les émissions de carbone et d'améliorer l'absorption des nutriments du sol par les cultures, soutenant ainsi la productivité.

Ainsi, la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires nécessite des sols sains, ce que les pratiques agricoles des petits exploitants peuvent offrir de manière stratégique.

Politiques et incitations

Bien que l'agriculture des petites exploitations ait un potentiel prometteur pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de l'environnement, les avantages associés à leurs pratiques agricoles prennent du temps à s'accumuler, ce qui oblige souvent les agriculteurs à rechercher des approches plus rapides et bénéfiques, telles que l'application de produits agro-chimiques.

Par conséquent, l'élargissement des pratiques agricoles durables parmi les petits exploitants nécessite des engagements d'investissement de la part des gouvernements, de la communauté des donateurs et des organisations de développement.

Aux États-Unis, les gouvernements fédéraux et des États s'efforcent d'offrir des incitations et une assurance-récolte aux agriculteurs engagés dans des pratiques agricoles dites régénératrices, qui sont typiques des pratiques agricoles traditionnelles pratiquées depuis des siècles en Afrique.

En offrant aux petits exploitants agricoles africains des incitations pour compenser la période d'attente avant de bénéficier des avantages des pratiques agricoles traditionnelles, on peut considérablement renforcer la volonté des agriculteurs d'adopter/de poursuivre ces pratiques et de minimiser le recours aux produits agro-chimiques.

Il est impératif de mettre en avant et d'intégrer les pratiques agricoles traditionnelles qui ont le potentiel de régénérer la santé des sols et les services éco-systémiques dans les politiques et réglementations agricoles nationales, y compris les services de vulgarisation et l'éducation à la vulgarisation.

Cela contribuera à renforcer l'éducation et la sensibilisation du grand public aux avantages essentiels associés aux pratiques agricoles traditionnelles, qui sont souvent négligés.

De même, les interventions sur le marché sont impératives si nous voulons soutenir les petites exploitations agricoles. Les denrées alimentaires produites de manière écologique sont essentielles pour les interventions des États en matière de santé et de nutrition, telles que les programmes d'alimentation scolaire pour les enfants des communautés rurales.

Pour soutenir ces interventions et promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, il est nécessaire d'établir des accords de sous-traitance avec les agriculteurs engagés dans l'agriculture respectueuse de l'environnement, leur donnant ainsi accès à des marchés prêts à l'emploi.

Là encore, l'amélioration de l'éducation et de la sensibilisation de la population aux avantages sociaux (santé et nutrition, par exemple) et environnementaux de la consommation de produits agricoles issus de l'agriculture durable peut accroître la demande sur le marché et stimuler la production des agriculteurs.

Les petites exploitations agricoles peuvent être stratégiquement positionnées comme un facteur de changement pour la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale si un soutien approprié et des environnements propices sont créés pour le secteur.

L'auteur, Peter Asare-Nuamah, est maître de conférences à l'École du développement durable, à l'Université de l'environnement et du développement durable, au Ghana. Il est chercheur principal au Centre de recherche sur le développement, à l'Université de Bonn, en Allemagne.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.