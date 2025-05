Le général Brice Oligui Nguema a prêté serment samedi en tant que quatrième président de la République du Gabon, marquant un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays après près de deux ans de transition politique suite au coup d'État militaire de 2023 dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole.

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans un stade de la capitale, Libreville, pour assister à la cérémonie.

Lors de son discours d'investiture, Nguema a promis “un Gabon différent, en phase avec nos aspirations... nous diversifierons notre économie grâce à la transformation de nos matières premières.”

L'ancien chef de la garde républicaine du pays s'est engagé à diversifier l'économie largement dépendante du pétrole, à réformer le système éducatif et à réduire le chômage des jeunes.

“Renouveau démocratique”

“Aujourd'hui, nous célébrons le renouveau démocratique”, a déclaré Nguema lors de son discours. “Je promets de servir, protéger et unir tous les Gabonais, c'est le sens de mon serment.”

Il a également affirmé qu'il ouvrirait le Gabon aux investisseurs étrangers.

Il a battu sept autres candidats lors de l'élection du 12 avril, y compris le Premier ministre sortant Alain Claude Bilie-By-Nze, qui a terminé loin derrière avec 3 % des voix.

Aucun des six autres candidats n'a obtenu plus de 1 % des suffrages. Le taux de participation a été de 70,11 %. Environ 920 000 électeurs, dont plus de 28 000 étrangers, étaient inscrits dans plus de 3 000 bureaux de vote.

Le Gabon connaît un taux de chômage très élevé, notamment parmi les jeunes diplômés, et son économie est fortement dépendante du pétrole. Il manque également d'infrastructures, notamment des routes reliant les provinces régionales, ainsi que de services sociaux de base comme l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable pour la population.

Coup d'État au Gabon

Nguema a renversé le président Ali Bongo Ondimba en 2023, puis a dirigé la transition du pays avant de se présenter et de remporter l'élection présidentielle du 12 avril avec 58 074 voix, soit 94,85 % des suffrages exprimés.

“Le général Brice Oligui Nguema a suscité beaucoup d'espoir parmi la population, mais il y a une différence entre la rhétorique et la pratique”, a indiqué Serge Loungou, maître de conférences en géographie politique à l'Université Omar Bongo.

“Il y a 40 % de jeunes diplômés au chômage, l'économie est fortement dépendante du pétrole, et il manque des infrastructures, notamment des routes pour relier les provinces régionales, ainsi que des services sociaux de base, comme l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable pour la population.”

Le Gabon, qui compte 2,3 millions d'habitants, dont un tiers vit dans la pauvreté malgré ses vastes richesses pétrolières, organisera des élections législatives et locales en septembre.