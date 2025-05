Le ministère a déclaré dans un communiqué que "602 000 enfants risquent une paralysie permanente et des handicaps chroniques si l'interdiction israélienne des vaccins destinés de Gaza se poursuivait".

Depuis le 2 mars, Israël a fermé les points de passage de Gaza à l'entrée de l'aide humanitaire et médicale, provoquant une détérioration sans précédent de la situation humanitaire, selon les rapports du gouvernement local et des défenseurs des droits humains.

La même source a ajouté que "l'interdiction par l'occupation israélienne de l'entrée des vaccins contre la polio de Gaza constitue une bombe à retardement qui menace de propager l'épidémie", soulignant qu'il s'agit "d'une volonté de cibler indirectement les enfants de Gaza".

"Empêcher l'entrée des vaccins signifie l'effondrement des efforts déployés au cours des sept derniers mois, ce qui signifie que des répercussions graves et catastrophiques s'ajouteront au système de santé ciblé et épuisé, en plus de multiplier les répercussions sociales et économiques", a prévenu le ministère.

Le ministère de la Santé a appelé les autorités compétentes à faire pression sur Israël pour qu'il autorise l'entrée des vaccins et permette des passages sûrs pour garantir l'accès des enfants dans diverses zones de Gaza.

Les organisations de défense des droits humains, gouvernementales et internationales, ont déjà mis en garde contre les répercussions du renforcement continu du blocus israélien sur Gaza, qui plongera les Palestiniens dans un état de famine sévère.

Depuis la reprise de son génocide à Gaza le 18 mars 2025, Israël a tué pas moins de 1 335 Palestiniens et en a blessé 3 297 autres, la plupart des enfants et des femmes, selon une publication du ministère de la Santé de Gaza, dimanche matin.

Jeudi, le ministère palestinien de la Santé a mis en garde contre la grave détérioration du secteur de la santé de Gaza alors que le génocide israélien se poursuit et que le siège s'intensifie.

Il a souligné que "l’agression israélienne continue et croissante a conduit à l’effondrement quasi total du système de santé, à un moment où les besoins médicaux et humanitaires augmentent à un rythme sans précédent".

Il a noté que les hôpitaux et les établissements de santé de Gaza fonctionnent au-delà de leurs capacités, dans un contexte de grave pénurie de médicaments et de matériel médical et de manque de carburant, menaçant la vie de milliers de patients et de blessés, en particulier les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

