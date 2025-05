Morinari Watanabe (65 ans), président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) depuis 2017 et l'un des sept candidats en lice pour le plus haut poste olympique, a également déclaré que le CIO devrait revoir son processus de prise de décision.

Pour succéder à l'Allemand Thomas B ach, il est opposé au patron de World Athletics et ancien champion olympique Sebastian Coe, au président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), David Lappartient, au multimillionnaire et nouveau membre du CIO Johan Eliasch, à la ministre des Sports zimbabwéenne Kirsty Coventry, au vice-président de l'instance Juan Antonio Samaranch et au Prince Feisal Al Hussein de Jordanie

Dirigeant sportif expérimenté et membre du conseil d'administration des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Morinari Watanabe a déclaré, lors d'une interview à Reuters, qu'il était nécessaire de revoir le plan de marketing olympique à la suite du départ de trois grands sponsors japonais après les Jeux olympiques de Paris 2024 : Toyota, Bridgestone et Panasonic.

"De nombreuses entreprises japonaises souhaitent parrainer les Jeux olympiques parce qu'ils représentent une grande valeur pour l'entreprise. Elles veulent apporter leur soutien, mais il est évident qu'elles ont besoin de valeur ajoutée", a-t-il dit.

"Jusqu'à présent, l'équilibre n'est pas bon. Beaucoup d'argent est versé mais (l'entreprise) n'en tire pas les bénéfices. C'est un problème."

"Si j'é tais président d'une entreprise, je dirais : 'S'il vous plaît, soutenez le football, car là-bas, nous avons de la publicité.'"

Le CIO, qui n'autorise pas les sponsors à faire de la publicité sur les terrains de jeu pendant les JO, a perçu des revenus de 2,295 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros) de ses principaux sponsors pour la période 2017-2021, soit la deuxième source de revenus du mouvement olympique après les droits TV (4,544 milliards de dollars sur la même période).

"Nous devons changer le système de marketing. Le système de marketing actuel, 'utilisez le s cinq anneaux et donnez-moi 200 ou 300 millions', ne peut pas continuer", estime Morinari Watanabe.

Selon le Japonais, le processus de prise de décision du CIO doit être revu alors que le pouvoir s'est concentré dans les mains du président et de la commission exécutive au détriment des membres ordinaires.

"Beaucoup de gens veulent être impliqués dans les décisions du CIO parce que nous sommes une famille sportive. Mais la commission exécutive (du CIO) est trop forte", a déclaré Morinari Watanabe. "Beaucoup de choses sont décidées uniquement par les membres de la commission ou par le président.



Ce n'est pas très bon."

"Le CIO doit respecter les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques (CNO). Aujourd'hui, le CIO est très fort. Les CNO et les fédérations internationales doivent être plus proches les uns des autres, car aujourd'hui, c'est un peu comme si on leur donnait des instructions", a-t-il ajouté.