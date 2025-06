Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a exhorté les dirigeants ouest-africains à établir d'urgence la Force en attente de la CEDEAO afin de lutter contre le terrorisme dans la région.

Lors de son discours au 67e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, la capitale du Nigeria, Tinubu a souligné que les nations ouest-africaines doivent agir de manière décisive pour rendre opérationnelle la Force en attente de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme, afin qu'elle devienne un instrument de paix et de stabilité.

« La Force en attente de la CEDEAO doit passer du concept à la réalité opérationnelle. Je suis un peu préoccupé par la lenteur de son activation, qui prend plus de temps que souhaité », a déclaré le président dans un communiqué publié sur X.

Le dirigeant nigérian a également mis en avant la nature transnationale des menaces auxquelles la région est confrontée, notant qu'elles sont alimentées par « des réseaux agiles et dangereux qui ne respectent aucune frontière ».

Escalade de l'insécurité

Tinubu, qui a transmis la présidence de la CEDEAO à Julius Maada Bio de la Sierra Leone lors de l'événement, a insisté sur le fait qu'aucune nation ne peut relever seule les défis du terrorisme et des menaces extérieures dans la région.

« Nous devons renforcer la coordination, amplifier la volonté politique et privilégier une approche collective pour sécuriser la région », a indiqué Tinubu.

Cette session ordinaire de la CEDEAO intervient dans un contexte d'attaques persistantes des terroristes dans les régions du Sahel et du lac Tchad, qui exploitent souvent les tensions entre les pays.

Les terroristes ont récemment intensifié leurs offensives, menant des raids violents au Mali, des incursions dans les grandes villes du Burkina Faso et infligeant de lourdes pertes à l'armée au Niger.

Le pays hôte, le Nigeria, a également connu une recrudescence des attaques visant des villages et des bases militaires ces dernières semaines.

Retour des États sahéliens

Le président Tinubu a également exprimé son optimisme quant au fait que les efforts diplomatiques en cours avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger aboutiront à leur retour dans la communauté.

Il a ajouté : « Sous ma présidence, j'ai déployé tous les moyens diplomatiques pour engager un dialogue avec nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je suis convaincu que, sous peu, ils pourraient réintégrer la famille. »

En plus des questions de sécurité, le dirigeant nigérian a appelé à une coopération économique plus approfondie, plaidant pour l'autonomisation du secteur privé et la suppression des barrières commerciales afin de libérer le plein potentiel de l'Afrique de l'Ouest.