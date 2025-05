Les dirigeants du Soudan et du Soudan du Sud ont tenu des pourparlers téléphoniques pour discuter des troubles au Soudan du Sud. Les échanges entre Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan, et le président sud-soudanais, Salva Kiir, dimanche soir, ont porté sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Selon le communiqué, Burhan a été « rassuré » concernant la situation globale au Soudan du Sud.

“Le gouvernement soudanais est déterminé à maintenir la sécurité et la stabilité au Soudan du Sud”, a-t-il souligné.

De son côté, Kiir a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération mutuelle entre Juba et Khartoum, selon le communiqué.

“Le gouvernement du Soudan du Sud est déterminé à établir la sécurité et la stabilité et à normaliser les conditions sécuritaires dans le pays”, a-t-il ajouté.

Ce contact est survenu peu après que les États-Unis ont ordonné le départ du personnel gouvernemental non essentiel du Soudan du Sud en raison de préoccupations sécuritaires.

“Un conflit armé est en cours et implique des affrontements entre divers groupes politiques et ethniques. Des armes sont facilement accessibles à la population”, a déclaré le Département d'État américain dans un communiqué.

Vendredi, un hélicoptère de l'ONU a été pris pour cible à Nasir, dans l'État du Haut-Nil, alors qu'il tentait d'évacuer des soldats, faisant au moins 27 morts.

L'ONU a qualifié cet incident, qui pourrait nuire à un processus de paix déjà fragile, d’ absolument “abominable” et de possible crime de guerre.

Un accord de partage du pouvoir entre Kiir et le vice-président Riek Machar a été menacé ces dernières semaines par des affrontements entre leurs forces alliées dans l'État du Haut-Nil. L'Armée blanche, une milice liée à la communauté ethnique Nuer de Machar et associée au gouvernement de Kiir, a pris le contrôle de la ville de Nasir après des affrontements avec les forces gouvernementales.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan après un référendum en 2011.

