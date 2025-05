Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont réaffirmé, lors d’une conférence de presse conjointe mardi à Moscou, l'engagement commun de leurs pays à préserver l'intégrité territoriale de la Syrie et à promouvoir la stabilité régionale à long terme.

"La Turquie et la Russie continueront de collaborer pour garantir la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie", a souligné M. Fidan.

"Nous intensifierons nos efforts pour garantir la prospérité et la stabilité du peuple syrien."

Les deux hauts diplomates ont également réaffirmé leur volonté de reprendre les négociations de paix directes entre la Russie et l'Ukraine, tous deux approuvant le rôle de médiateur de confiance de la Turquie.

"Nous pouvons à nouveau faire appel à nos amis turcs pour un deuxième cycle de négociations avec l'Ukraine", a indiqué M. Lavrov, décrivant Istanbul comme un "lieu prometteur" pour un dialogue futur.

La Turquie avait facilité les premiers pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine en trois ans à Istanbul le 16 mai, où les deux parties ont convenu d'un échange massif de prisonniers, impliquant un total de 1 000 personnes de chaque côté, et s’étaient engagées à poursuivre les négociations en vue d'une trêve.

"Mettre fin définitivement à cette guerre est notre objectif commun"

Les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés au deuxième jour de la visite de travail de Fidan à Moscou, où il avait auparavant rencontré Vladimir Medinsky, conseiller du président russe et chef de la délégation russe aux négociations russo-ukrainiennes qui se sont tenues à Istanbul le 16 mai, ainsi que le président russe Vladimir Poutine.

Fidan a réitéré la disponibilité de la Turquie à accueillir de futures négociations entre Moscou et Kiev et a exprimé le soutien du président turc Recep Tayyip Erdogan à ce processus, soulignant l'enjeu géographique et politique de la Turquie dans la fin de la guerre.

"Nous vivons dans la même zone géographique… Mettre fin définitivement à cette guerre est notre objectif commun, et la Turquie continuera de soutenir les efforts en ce sens", a déclaré Lavrov, faisant écho aux propos de M. Fidan.

Question palestinienne

Concernant la guerre à Gaza, Hakan Fidan a lancé une mise en garde sévère contre les conséquences de la poursuite des violences.

"Le génocide à Gaza doit cesser immédiatement. [...]Sinon, le chaos qui pourrait engloutir Israël sera inéluctable," a-t-il martelé.

De son côté, Sergueï Lavrov a affirmé l'alignement de la Russie sur la Turquie sur la question palestinienne. "Nous partageons des vues communes avec la Turquie sur la Palestine. Ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie est inacceptable", a-t-il déclaré.

La visite de Fidan à Moscou a eu lieu les 26 et 27 mai à l'invitation de Lavrov, selon des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

Après avoir été reçu par le président russe Vladimir Poutine et s’être entretenu avec Lavrov, il a également rencontré plusieurs hauts responsables russes, dont son conseiller présidentiel Vladimir Medinsky, qui dirigeait la délégation russe aux négociations russo-ukrainiennes qui se sont tenues à Istanbul le 16 mai.