Le directeur de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a condamné, ce jeudi, l'attaque israélienne contre cinq travailleurs humanitaires d'une organisation humanitaire internationale basée à Istanbul à Gaza.

Dans une déclaration sur X, Altun a exprimé sa tristesse suite à la mort de volontaires de l'organisation humanitaire internationale IHH, travaillant avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, tués lors de frappes aériennes israéliennes alors qu'ils apportaient de l'aide à la population de Gaza.

Soulignant les attaques systématiques et continues d'Israël à Gaza ciblant sans discrimination les jeunes, les personnes âgées, les femmes et les enfants, Altun a qualifié les actions de l'administration israélienne d'actes de terrorisme assimilables à un génocide.

"Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette cruauté qui condamne des innocents à la faim et à la soif avec une compréhension inhumaine, et nous invitons l'humanité à élever sa voix plus haut et à prendre des mesures plus concrètes contre cette atrocité", a-t-il déploré.

Altun a ajouté que la Turquie continuerait à œuvrer avec toute sa capacité au sein de la communauté internationale pour mettre fin au bain de sang innocent et à redoubler d'efforts pour que les auteurs du terrorisme israélien répondent de leurs actes conformément au droit international.

Israël vise les ONG

Mercredi, cinq membres de l'organisation humanitaire internationale IHH, travaillant avec le PAM, ont été tués lors d'attaques israéliennes à Gaza, et deux autres ont été grièvement blessés.

L'armée israélienne, rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, mène depuis octobre 2023 une offensive dévastatrice à Gaza, tuant plus de 54 200 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Les organisations humanitaires ont mis en garde contre le risque de famine parmi les plus de 2 millions d'habitants de l'enclave.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses crimes de guerre contre des civils dans l'enclave.