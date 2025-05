Le directeur du parc national des Virunga, dans l'est du Congo, a déclaré mardi qu'au moins 50 hippopotames et autres grands mammifères ont été tués par un anthrax et ont été repérés flottant le long d'une grande rivière qui alimente l'un des grands lacs d'Afrique.

Les tests ont confirmé l'empoisonnement à l'anthrax, a précisé le directeur du parc des Virunga, Emmanuel De Merode, ajoutant que des buffles avaient également été tués. La cause exacte de l'empoisonnement n'est pas encore claire.

Les images diffusées par le parc montrent les hippopotames allongés sur le côté ou sur le dos dans la rivière Ishasha, ou pris dans le feuillage sur les rives boueuses de la rivière.

Le braconnage

Ces décès représentent une perte majeure pour le parc, qui s'est efforcé d'augmenter le nombre d'hippopotames au cours des dernières décennies, après que le braconnage et la guerre ont réduit la population de plus de 20 000 à quelques centaines d'individus en 2006. Le parc compte aujourd'hui environ 1 200 hippopotames.

Les gardes du parc ont remarqué qu'il y avait un problème lorsque les animaux morts ont commencé à apparaître il y a environ cinq jours le long de la rivière, qui forme la frontière du Congo avec l'Ouganda et traverse une zone sous le contrôle des rebelles.

L'anthrax est une maladie grave généralement causée par des bactéries présentes naturellement dans le sol. Les animaux sauvages peuvent être infectés s'ils inhalent des spores d'anthrax présentes dans le sol, les plantes ou l'eau contaminés.

