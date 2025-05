“Avant tout, le fait que Latchine se dote d’un aéroport aussi magnifique, le troisième dans la région, place l’Azerbaïdjan dans une position beaucoup plus forte”, a déclaré Erdogan lors de la cérémonie d’inauguration mercredi.

“Après Fuzuli, Latchine et les cérémonies qui s’y dérouleront permettront, espérons-le, à l’Azerbaïdjan d’envisager un avenir plus grand”, a-t-il ajouté.

“Avec la libération des terres azerbaïdjanaises restées sous occupation pendant 30 ans, nous espérons désormais que la région deviendra un centre de stabilité, de prospérité et de développement”, a encore affirmé Erdogan.

Il a souligné que les évolutions dans la région démontrent l’importance de la solidarité liant la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Pakistan.

Arrivé mercredi à Latchine pour participer aux célébrations de la fête de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan et à l’inauguration de l’aéroport international de Latchine, Erdogan a également pris part au sommet trilatéral Turquie-Azerbaïdjan-Pakistan, en présence du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Erdogan a réaffirmé la disposition de la Turquie qui souhaite une paix durable entre le Pakistan et l’Inde, à contribuer à cet objectif par tous les moyens possibles.

“Nous considérons le développement de la solidarité et de la capacité d’action conjointe entre la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Pakistan face aux difficultés non comme un choix, mais comme une nécessité”, a-t-il souligné.

Un troisième aéroport sur les territoires libérés

Le nouvel aéroport international de Latchine est doté d’une piste de 3 000 mètres de long et de 60 mètres de large, ainsi que d’un terminal capable d’accueillir 200 passagers par heure. Il se situe à 30 kilomètres du centre-ville de Latchine, à 70 kilomètres de Choucha et à 60 kilomètres de Kalbadjar.

Il s’agit du troisième aéroport construit par l’Azerbaïdjan sur les territoires repris au terme de la guerre de 44 jours au Haut-Karabakh à l’automne 2020.

Par un décret signé par le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Asadov le 26 mai, l’aéroport de Latchine a obtenu le statut d’aéroport international.

Auparavant, l’aéroport international de Fuzuli, le premier à avoir été construit dans les régions libérées, avait été inauguré le 26 octobre 2021 en présence d’Erdogan et d’Aliyev. Les deux dirigeants avaient également inauguré l’aéroport international de Zangilan le 20 octobre 2022.