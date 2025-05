Le coltan, minerai essentiel pour les smartphones et ordinateurs, est au centre des luttes armées dans l’Est du pays. Accusées de financer indirectement les crimes de guerre via des chaînes d’approvisionnement opaques, ces entreprises peinent à garantir un approvisionnement éthique. Malgré des efforts pour limiter les minerais de conflit, la traçabilité reste un défi majeur, laissant les populations locales en proie à la violence et à l’exploitation.