Thomas Mueller, le chouchou du public du Bayern Munich, quittera le club champion d'Allemagne à la fin de la saison, après 25 ans passés au club, parce qu'on ne lui a pas proposé de nouveau contrat, a-t-il déclaré samedi.

Son départ met fin à une époque : depuis ses débuts en 2008 sous Klinsmann, en passant par son explosion sous Van Gaal, Müller aura incarné le FC Bayern pendant près de deux décennies.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le milieu offensif de 35 ans, qui a débuté chez les jeunes et a remporté un record de 12 titres de champion d’Allemagne avec le Bayern - le plus grand nombre de titres pour un joueur de Bundesliga - a affirmé qu'il aurait aimé rester.

"Même après toutes ces années, quelles que soient les minutes que je joue, j'aime toujours autant être sur le terrain avec les gars et me battre pour des titres ensemble pour notre équipe".

“J'aurais très bien pu m'imaginer dans ce rôle l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Thomas Müller, douze fois champion d'Allemagne, six fois vainqueur de la Coupe, et double vainqueur de la Ligue des Champions (2013 contre Dortmund et 2020 contre PSG), est déjà une légende du Bayern Munich, aux côtés de figures comme Beckenbauer et Gerd Müller. Le 1er septembre 2024, il a joué son 710e match avec le club, dépassant Sepp Maier.

