Plus de 370 000 enfants dans l'est de la République démocratique du Congo sont exposés à un risque élevé de recrutement par des groupes armés, selon l’ONG Save the Children.

Dans un rapport publié vendredi, l'ONG défenseure des droits des enfants a exprimé sa vive inquiétude concernant cette situation alarmante affectant les enfants dans la région.

Les écoliers sont les principales victimes collatérales de la guerre qui ravage la région, avec environ 375 000 enfants privés d'éducation.

Cette situation les expose à des risques accrus de recrutement par divers groupes armés et à d'autres formes d'exploitation, souligne Save the Children dans son communiqué.

Abris pour les familles déplacées

L'ONG Save the Children s’inquiète de la fermeture de centaines d'écoles au Nord-Kivu à cause du conflit avec le M23. Elle qualifie la situation de catastrophique, exposant les enfants à toutes formes de violences.

Greg Ramm, directeur de Save the Children en RDC, a repertorié près de 775 écoles fermées dans la province du Nord-Kivu, privant ainsi les enfants d'éducation.

"Plusieurs écoles ont été transformées en abris pour les familles déplacées", ajoute Ramm.

Depuis janvier, la fréquentation scolaire a chuté dans la province, où 1,3 million d'élèves étaient inscrits. L'ONG avertit des conséquences désastreuses à long terme pour l'éducation et l'avenir du pays.