Les États-Unis sont en pourparlers pour investir des milliards de dollars dans la République démocratique du Congo, riche en minéraux, et veulent aider à mettre fin au conflit qui fait rage dans l'est du pays, a déclaré le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique lors d'une visite jeudi.

La République démocratique du Congo, qui possède de vastes réserves de cobalt, de lithium et d'uranium, entre autres minerais, lutte contre les rebelles du M23, qui se sont emparés des villes de Goma au Nord-Kivu et Bukavu au Sud-Kivu.

Les États-Unis, qui ont provoqué une onde de choc dans le monde entier en annonçant mercredi des droits de douane de base de 10 % sur toutes les importations, ont déclaré le mois dernier qu'ils étaient prêts à envisager des partenariats avec le Congo dans le domaine des minéraux essentiels, après qu'un sénateur congolais a contacté des fonctionnaires américains pour leur présenter un accord sur les minéraux contre la sécurité.

"Nous avons examiné la proposition du Congo et le président et moi-même nous sommes mis d'accord sur la voie à suivre pour son développement", a déclaré le conseiller principal américain Massad Boulos après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa.

La domination de la Chine

Les détails d'un éventuel accord, ou la proposition du Congo, n'ont pas été rendus publics jeudi.

Les minerais du Congo, qui sont utilisés dans les téléphones portables et les voitures électriques, sont actuellement dominés par la Chine et ses sociétés minières.

La manière dont les États-Unis opéreront au Congo n'est pas claire, mais Boulos a laissé entendre que des entreprises américaines seraient impliquées.

"Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent de manière transparente et qu'elles stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars", a-t-il déclaré.

Climat des affaires

Joseph Bangakya, parlementaire congolais et président du groupe parlementaire d'amitié Congo-États-Unis, a indiqué à Reuters que les députés préparaient un projet de loi visant à promouvoir le climat des affaires dans le pays d'Afrique centrale.

"Il est essentiel pour notre pays de conclure un accord commercial avec les États-Unis", a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les États-Unis souhaitaient contribuer à l'instauration de la paix dans l'est du pays, où des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers d'autres contraintes de fuir en raison de l'avancée du M23, qui s'est emparé des deux plus grandes villes de l'est du Congo.

"Nous voulons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC", a-t-il insisté. "Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité".

