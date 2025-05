L'Afrique du Sud a enregistré une baisse d'environ 16 % du braconnage des rhinocéros l'année dernière, avec 420 animaux tués pour leurs cornes contre 499 l'année précédente, a annoncé le gouvernement jeudi.

Le pays abrite près de la moitié de la population africaine de rhinocéros noirs, en danger critique d'extinction, et la plus grande population mondiale de rhinocéros blancs, presque menacés.

Les cornes de rhinocéros - composées principalement de kératine, une protéine que l'on trouve également dans les cheveux et les ongles humains - sont prisées dans certains pays d'Asie de l'Est pour la médecine traditionnelle et la joaillerie.

Parmi les rhinocéros braconnés l'année dernière, 320 ont été tués sur des propriétés de l'État et 100 sur des parcs, réserves ou fermes privés, a déclaré le ministre sud-africain de l'environnement, Dion George, dans un communiqué.

Le ministre a en partie attribué la baisse d'une année sur l'autre à un programme d'écornage dans la province du KwaZulu-Natal, la plus durement touchée par le braconnage.

Mais il s'est dit préoccupé par la récente augmentation du nombre de rhinocéros tués dans le célèbre parc national Kruger, dont la majeure partie est isolée et difficile à surveiller.

Quatre-vingt-huit rhinocéros ont été braconnés dans le parc Kruger l'année dernière, contre 78 en 2023.

Les stratégies du gouvernement pour lutter contre le braconnage comprennent des tests de détection de mensonges pour le personnel dans les points chauds du braconnage tels que les parcs Kruger et Hluhluwe-iMfolozi, selon la déclaration du ministre.

Par ailleurs, la Namibie voisine a déclaré jeudi qu'elle avait constaté une augmentation du braconnage de rhinocéros l'année dernière, avec 83 cas contre 69 en 2023.