Le directeur de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun, a fermement condamné les récentes déclarations des responsables israéliens visant le président Recep Tayyip Erdogan, les qualifiant de campagne visant à faire taire les voix critiques des politiques israéliennes en Palestine.

Dans un message publié lundi sur son compte officiel X, Altun a dénoncé ce qu'il a appelé l'“habitude” d'Israël d'attaquer Erdogan pour “sa position courageuse contre l'intimidation et la diffamation sionistes.”

“Ils n'ont aucune honte après avoir commis des actes de terrorisme et de génocide indescriptibles contre d'innombrables civils innocents,” a-t-il écrit.

Altun a rejeté les récentes déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères, les qualifiant de propagande “méprisable.”

“Nous condamnons les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Il ferait mieux de garder sa ‘hasbara’ méprisable pour lui. Nous n'avons pas peur, et nous ne reculerons jamais devant des menteurs comme lui,” a-t-il indiqué.

“La machine de propagande israélienne accuse quiconque critique leurs politiques génocidaires d'antisémitisme. Ils intimident les médias occidentaux pour qu'ils se conforment et créent un consentement à leurs efforts de nettoyage ethnique en Palestine. Ils peuvent réussir dans une certaine mesure, mais l'opinion publique internationale connaît la vérité,” a ajouté Altun.

Soulignant que la Palestine est une cause pour l'humanité, et pas seulement pour le monde musulman, il a insisté : “La cause palestinienne ne concerne pas seulement nos frères et sœurs palestiniens. Le monde islamique et les personnes de conscience de tous horizons se soucient des injustices, de l'occupation, du nettoyage ethnique, de la dépopulation et du génocide qui durent depuis des décennies.”

“Le monde entier a été témoin des crimes de guerre commis par le gouvernement Netanyahu.”

Insigne d'honneur

Altun a salué le président Erdogan comme l'un des rares dirigeants constants dans la lutte mondiale contre l'injustice : “Notre président Erdogan a défendu les droits des opprimés tout au long de sa carrière politique. Il a dénoncé les menteurs, les oppresseurs, les envahisseurs et les occupants sans crainte. Il a condamné la haine sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie ou d'islamophobie. Il y a très peu de dirigeants qui peuvent prétendre être constants sur tous ces fronts. Nous sommes fiers de son leadership et des valeurs qu'il défend, même lorsque d'autres échouent.”

Altun a qualifié les dernières attaques israéliennes de “marque d'honneur,” déclarant : “S'ils pensent qu'ils peuvent intimider le président Erdogan avec de la diffamation, de la pression et des menaces, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Le président Erdogan restera aux côtés de la Palestine jusqu'à ce que la Palestine soit libre.”

Il a exhorté les dirigeants israéliens à reconsidérer leurs actions : “Si le gouvernement israélien veut que nous arrêtions de dénoncer leurs politiques, la solution est simple : arrêtez le génocide, le bain de sang et l'occupation. Les injustices et les crimes de guerre qu'ils commettent ne serviront pas de fondation à une nation israélienne stable.”

“Elles ne permettront pas non plus au Moyen-Orient d'émerger comme une région stable, pacifique et prospère.”

En conclusion, Altun a mis en garde contre le ciblage d'Erdogan et a réaffirmé l'engagement de la Turquie : “Leur propagande et leurs récits mensongers ne peuvent fonctionner que sur des esprits faibles, pas sur un dirigeant dont toute la carrière politique est fondée sur la lutte pour la justice et la paix dans le monde.”

“Encore une fois, nous serons toujours aux côtés de la Palestine. La Palestine sera libre !”

