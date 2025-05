Par Berra Ince

Abdel Ghani al-Kikli, l’un des commandants de milices les plus influents de Tripoli, a été tué le 12 mai lors d’une fusillade au siège de la 444e Brigade, une force affiliée au ministère de la Défense.

Sa mort a déclenché une seconde vague d’affrontements le lendemain entre la 444e Brigade et la Force de dissuasion spéciale (Radaa), une milice rivale qui contrôle des parties de l’est de Tripoli, y compris l’aéroport de Mitiga et plusieurs institutions étatiques clés.

Bien qu’aucun bilan officiel n’ait été publié, le Croissant-Rouge libyen a signalé avoir récupéré au moins un corps sur une route principale de la capitale.

Qui était Abdel Ghani al-Kikli ?

Kikli, également connu sous le nom de « Gnewa », a gagné en influence en formant une brigade dans le district d’Abu Salim à Tripoli, qui est ensuite devenue la base de l’Appareil de soutien à la stabilité (SSA), officiellement établi en 2021 par un décret du Conseil présidentiel.

« Après avoir pris ses fonctions, Gnewa a établi des liens étroits avec le Premier ministre Dbeibah », explique Taha Yasin, analyste politique et sécuritaire spécialisé au Moyen-Orient.

« En conséquence, il a réussi à placer ses fidèles — directement ou indirectement — dans de nombreux postes clés au sein de l’administration basée à Tripoli », ajoute-t-il à TRT World.

Cependant, cette relation s’est détériorée. Ces derniers mois, la tentative de Kikli de consolider son contrôle sur des postes gouvernementaux clés l’a conduit à se brouiller non seulement avec Dbeibah, mais aussi avec des milices rivales.

Sa mort, selon Yasin, pourrait entraîner des « changements significatifs » dans le modèle de sécurité basé sur les groupes armés à Tripoli.

Comment en est-on arrivé là ?

La Libye reste divisée entre un Gouvernement d’union nationale (GNU) reconnu par l’ONU à Tripoli, dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah, et une administration rivale à l’est soutenue par le général Khalifa Haftar et alignée avec la Chambre des représentants à Benghazi.

Cette division remonte à la révolte de 2011 soutenue par l’OTAN, qui a renversé et tué le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi, plongeant le pays dans un chaos institutionnel sans État unifié.

En l’absence d’une armée, d’une police ou d’un système judiciaire fonctionnels, les groupes armés locaux ont comblé le vide, agissant comme des structures semi-étatiques : collectant des taxes, interférant dans le système judiciaire, contrôlant les points de passage frontaliers et gérant les installations énergétiques.

Plutôt que de s’intégrer dans un cadre national, de nombreuses milices sont restées fidèles à leurs commandants locaux, siphonnant les ressources de l’État tout en contribuant peu à la stabilité ou à la gouvernance.

« En conséquence, les frontières entre l’État et les milices sont devenues floues en Libye, et le pouvoir armé est devenu la principale source de légitimité politique », explique Yasin.

La mort d’Abdel Ghani al-Kikli et les affrontements qui ont suivi pourraient indiquer que les fondations du modèle de sécurité basé sur les milices commencent à se fissurer, selon Yasin.

« Dbeibah a désormais la capacité de faire des nominations au sein du gouvernement et d’autres institutions clés plus librement, sans pression des groupes armés, et il a envoyé ce message clairement aux autres acteurs du pouvoir », affirme-t-il.

« Pas de place » pour les forces non étatiques

À la suite des derniers affrontements, impliquant les 444e et 111e Brigades, des forces alignées avec le ministère de la Défense, et la Force de dissuasion spéciale, Dbeibah a déclaré que la sécurité avait été rétablie. Il a salué les forces de l’État pour avoir démontré que « les institutions légitimes de l’État sont capables de protéger la nation et de préserver la dignité de ses citoyens ».

« Il n’y a pas de place en Libye pour autre chose que les institutions de l’État, et aucune autorité en dehors de celle de la loi », a-t-il déclaré.

Son bureau a ordonné le démantèlement des « groupes armés irréguliers » et a entrepris d’affirmer un contrôle accru sur les points de contrôle et les installations de sécurité clés.

Selon Yasin, l’administration Dbeibah semble s’éloigner d’un modèle de gouvernance basé sur le consensus avec les milices pour adopter une stratégie d’intervention directe et de purge.

« Bien que cela puisse permettre au gouvernement une plus grande liberté de décision, cela comporte également le risque de nouveaux conflits », avertit-il.