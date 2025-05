Le représentant de la Turquie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté la communauté internationale à agir rapidement pour faire face à l'escalade du conflit et à la crise humanitaire au Soudan.

Prenant la parole jeudi devant le Conseil de sécurité, Ahmet Yildiz a souligné la situation critique au Soudan, où "plus de 11 millions de personnes sont déplacées et des centaines de milliers ont perdu la vie."

Le conflit a également entraîné la destruction d'infrastructures vitales, y compris des installations de santé.

La Turquie a réitéré son engagement en faveur de "l'unité, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance du Soudan face aux ingérences extérieures."

Yildiz a insisté sur l'importance de se concentrer sur les causes profondes du conflit, appelant à une cessation immédiate des combats.

"Pour aider le peuple soudanais, nous devons nous concentrer sur les causes de la maladie, et non seulement sur les symptômes," a déclaré le délégué qui a également appelé à soutenir la Déclaration de Djeddah comme cadre clé pour résoudre la crise.

La Turquie a intensifié ses efforts humanitaires au Soudan, en livrant environ 8 000 tonnes d'aide humanitaire par le biais de trois navires à Port-Soudan, a-t-il précisé.