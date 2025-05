Comme dans de nombreuses régions d'Afrique, les musées en Égypte adoptent l'idée qu'ils ne sont pas seulement des gardiens de l'histoire, mais aussi des espaces dynamiques, façonnant des avenirs inclusifs, innovants et durables pour leurs communautés.

Ce changement a été récemment mis en lumière lors de la Journée internationale des musées, le 18 mai. Le Conseil international des musées (ICOM) a décrit cette journée comme une "merveilleuse opportunité d'harmoniser tous les membres dans une symphonie mondiale jouée de manières très diverses".

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a célébré cette journée en offrant l'entrée gratuite à de nombreux musées, invitant les citoyens à explorer le riche patrimoine de la nation.

Cet événement annuel a coïncidé avec la récupération d'artefacts égyptiens pillés en Australie, alors que les pays africains continuent de lutter pour le rapatriement de leurs trésors culturels et artistiques volés pendant la colonisation.

« L'Égypte a récupéré 21 artefacts égyptiens anciens d'Australie en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Égyptiens expatriés.

Ces objets couvrent différentes époques et incluent des figurines ushabti, des fragments de cercueils, une tête de serpent en bois et un textile copte », a déclaré le ministère dans un communiqué.

La semaine dernière, le pays d'Afrique du Nord a récupéré 25 artefacts rares introduits clandestinement aux États-Unis.

La collection comprend des couvercles de sarcophages en bois et dorés datant de plus de 5 500 ans, des parties d'un temple supposé appartenir à la reine Hatchepsout, ainsi qu'un portrait de momie gréco-romain provenant de Fayoum – une ville du sud réputée pour son art gréco-romain distinctif.

Le trésor comprend également des bijoux finement travaillés datant d'environ 2 400 ans, un fragment de pied en granit datant de la dynastie ramesside, à l'apogée de la puissance égyptienne, ainsi que de petites figurines en ivoire et en pierre.

Ces dernières récupérations interviennent alors que l'Égypte, l'une des civilisations les plus anciennes du monde, cherche à attirer davantage de touristes locaux et internationaux dans ses musées dynamiques, comme l'a déclaré le ministère du Tourisme et des Antiquités lors de la Journée internationale des musées de cette année.

Événement mondial

Le thème mondial de la journée en 2025, « L'avenir des musées dans des communautés en rapide évolution », met en avant la manière dont les musées peuvent naviguer et contribuer à un monde en pleine mutation sociale, technologique et environnementale », a déclaré le Conseil international des musées dans un communiqué.

La présidente du conseil, Emma Nardi, a noté que ce thème s'aligne avec les objectifs mondiaux pour une éducation de qualité et la promotion de l'innovation et des infrastructures.

La journée a été célébrée dans le monde entier, avec de nombreux pays africains organisant divers événements.

À Lagos, au Nigeria, les musées ont pris vie avec des célébrations de danse vibrantes. Des danseurs vêtus de costumes historiques ont transformé les espaces en témoignages vivants de la tradition, mettant en lumière la nature dynamique de la culture et sa vitalité en tant qu'entité vivante.

Des organisations telles que le Centre de Recherche en Culture et Arts Créatifs (CeRCCA) et l'Association des Professeurs d'Art du Ghana (ATAG) ont salué chaque conservateur, éducateur et archiviste, reconnaissant leur rôle essentiel dans la construction de ce nouveau récit.