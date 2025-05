Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide ont bombardé le palais présidentiel à Khartoum lors de leur deuxième frappe aérienne sur la capitale en moins d'une semaine, selon une source de l'armée.

Les paramilitaires ont tiré jeudi à l'artillerie à longue portée sur le palais depuis le district d'Al Salha sur le Nil blanc, leur position la plus proche depuis que l'armée a repris Khartoum en mars, a déclaré la source à l'AFP sous couvert d'anonymat.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat à la suite de ce bombardement, qui fait suite à un raid similaire ayant visé le quartier général de l'armée à Khartoum samedi.

Les paramilitaires sont en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déraciné 13 millions.

Depuis la perte de Khartoum en avril, les RSF s’active pour consolider son contrôle sur la vaste région occidentale du Darfour, où la ville assiégée d'Al Fasher est le dernier grand centre peuplé encore aux mains de l'armée.

Jeudi, les RSF ont déclaré avoir capturé la ville désertique d'El Nuhud, dans l'État du Kordofan occidental, un poste d'étape clé sur la route du Darfour.

Des témoins ont déclaré à l'AFP que les paramilitaires étaient entrés dans la ville au petit matin par le nord et l'ouest.

Dans une vidéo partagée sur Telegram, un porte-parole des RSF a affirmé que les paramilitaires avaient « libéré » la ville, située à 400 kilomètres à l'est d'Al Fasher.

L'armée n'a pas réagi dans l'immédiat.

Si elle est confirmée, la perte de la ville compliquera les efforts de l'armée pour conserver sa garnison assiégée à Al Fasher.

Tout convoi de secours en provenance du centre du Soudan et destiné aux troupes et aux milices alliées attaquées par les forces de paramilitaires soudanaises à Al Fasher devrait passer par El Nuhud.

L'horreur ne connaît pas de limites

Les RSF ont intensifié les assauts sur Al Fasher au cours des dernières semaines, envahissant deux camps de déplacés situés à proximité et pilonnant la ville avec des bombardements d'artillerie.

L'avancée des paramilitaires a provoqué l'exode de centaines de milliers de civils déplacés des camps où ils avaient déjà enduré des mois de famine.

Au cours des trois dernières semaines, au moins 542 civils ont été tués dans le nord du Darfour, ont indiqué les Nations unies jeudi.

« L'horreur qui se déroule au Soudan ne connaît pas de limites », a déclaré Volker Turk, chef des droits de l'homme de l'ONU, dans un communiqué.

Plus à l'est, des drones des RSF ont frappé une base militaire dans la ville de Kosti, dans le sud du pays, a déclaré un témoin à l'AFP.

Le témoin a fait état de « fortes explosions » lorsque quatre missiles ont frappé la base dans l'État du Nil blanc, et l'armée a répondu par des tirs antiaériens.

Le conflit a effectivement divisé le Soudan en deux, l'armée tenant le nord, l'est et le centre, tandis que les RSF contrôlent la quasi-totalité de l'ouest et des pans entiers du sud.