Près d'un demi-milliard d'adolescents dans le monde seront en surpoids ou obèses d'ici 2030, estiment les experts de la Commission Lancet, avertissant que la santé des adolescents est à un « point de bascule ».

Dans son dernier rapport, le deuxième de la Commission Lancet sur la santé et le bien-être des adolescents, les experts soulignent que les principaux facteurs de mauvaise santé chez les adolescents ne sont plus le tabac et l'alcool, mais plutôt la prise de poids et les problèmes de santé mentale.

Ce rapport, qui constitue seulement la deuxième analyse mondiale sur la santé et le bien-être des adolescents depuis 2016, s'appuie sur les données de l'Étude sur la charge mondiale des maladies de 2021 et dresse un tableau préoccupant.

TRT Global - Une crise de l'obésité se profile en Afrique du Nord, met en garde une nouvelle étude Un tiers des jeunes obèses vivront dans deux régions — l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et les Caraïbes — d'ici 2050, a averti une étude publiée mardi dans la revue médicale The Lancet. 🔗

Il est prévu que 464 millions de jeunes (âgés de 10 à 24 ans) seront confrontés à l'obésité ou au surpoids d'ici la fin de la décennie, soit 143 millions de plus qu'en 2015.

Une « baisse significative »

Le rapport avertit également que la santé mentale des adolescents a connu une « baisse significative » au cours des trois dernières décennies, aggravée par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

Cependant, la Commission Lancet sur la santé et le bien-être des adolescents a souligné que « concernant les risques pour la santé, la consommation de substances (notamment le tabac et l'alcool) a diminué dans toutes les régions ».

D'ici 2030, il y aura encore plus d'un milliard d'adolescents dans le monde vivant dans des pays où des problèmes de santé évitables et traitables, tels que le VIH/SIDA, les grossesses précoces, les rapports sexuels non protégés, la dépression, la malnutrition et les blessures, mettront collectivement en danger leur santé et leur bien-être.