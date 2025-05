L'Ouganda a annoncé lundi une épidémie de rougeole dans trois camps accueillant des réfugiés fuyant les combats en République démocratique du Congo (RDC) voisine.

Le ministère de la Santé, dans une mise à jour de la situation, a indiqué que neuf cas de cette maladie virale avaient été confirmés au cours de la semaine précédente -- cinq dans les camps de réfugiés de Nakivale et d'Oruchinga, dans le district d'Isingiro, et quatre au centre de transit de Matanda, dans le district de Kanungu.

Ces trois camps sont situés dans l'ouest de l'Ouganda.

Une campagne de vaccination

"Des recherches actives de cas sont en cours au niveau de la communauté et de l'établissement. Les équipes de santé villageoises poursuivent leurs activités de sensibilisation et de recherche active de cas en faisant du porte-à-porte", a indiqué le ministère, précisant que "les équipes de triage procédaient à des contrôles aux points d'entrée des établissements pour détecter la fièvre, les éruptions cutanées, les toux sèches et les écoulements nasaux".

Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole ciblant les enfants réfugiés nouvellement arrivés et âgés de 6 mois à 15 ans.

Au moins 105 enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole au centre de transit de Matanda dimanche.

En mars, au moins deux enfants sont morts de la rougeole et 68 autres ont été diagnostiqués avec cette maladie virale dans un camp de réfugiés accueillant des réfugiés du Soudan du Sud dans le district de Kiryandongo, dans le centre-ouest de l'Ouganda.