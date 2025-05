"On veut aller aux Etats-Unis pour conclure un accord, on ne veut pas y aller pour nous expliquer, on veut un accord important avec les Etats-Unis sur toute une série de sujets", a dit Cyril Ramaphosa lors d'une conversation diffusée en direct avec le vice-président de Goldman Sachs Richard Gnodde.

Une loi sur l'expropriation récemment promulguée c ristallise les critiques de Washington qui reproche à Pretoria un traitement "injuste" des Afrikaners, descendants des premiers colons.

Dans son décret, la Maison Banche cite aussi le positionnement de l'Afrique du Sud vis à vis d'Israël, visé par une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice.

Après un "merveilleux appel de quelques minutes" de Cyril Ramaphosa pour féliciter Donald Trump pour son élection, "tout a semblé dérailler" depuis, a reconnu jeudi le chef d'Etat sud-africain, qui préside actuellement le G20, une première pour un pays du continent.

"Il a répondu à une initiative que nous avons mise en place concernant le péché originel en Afrique du Sud, à savoir la question de la terre.



Il s'est trompé de cible, car certains lui ont chuchoté que nous prenions les terres des gens, qu'il y avait un génocide et tout le reste, ce qui n'est pas vrai du tout", a balayé Cyril Ramaphosa.

La minorité blanche représente un peu plus de 7% de la population, mais possédait 72% des terres agricoles en 2017, selon des chiffres du gouvernement. L'héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant la colonisation puis l'apart heid, que des lois votées depuis 1994 visent à réviser.