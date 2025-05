La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a exhorté tous les citoyens et les acteurs politiques du Mozambique à respecter le récent verdict du Conseil constitutionnel sur les résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre.

La SADC est un bloc régional de 16 membres, dont le Mozambique fait partie.

Le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction du Mozambique, a statué que Daniel Chapo, 47 ans, du FRELIMO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, avait remporté l'élection, devant le candidat de l'opposition Venancio Mondlane, qui était soutenu par le parti d'opposition PODEMOS.

Des manifestations meurtrières ont suivi l'annonce de l'élection de Chapo, son challenger Mondlane affirmant que sa "victoire" lui avait été volée.

Score revu à la baisse

Selon les organisations de la société civile de ce pays d'Afrique australe de 34 millions d'habitants, les manifestations ont fait au moins 151 morts.

Les résultats publiés par la commission électorale du Mozambique donnent Chapo vainqueur du scrutin avec 71 % des voix, contre 20 % pour Mondlane.

Le Conseil constitutionnel a toutefois révisé les résultats dans sa décision de lundi, accordant 65 % des voix à Chapo et 24 % à Mondlane.

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui est également président de la SADC, a déclaré dans un communiqué mercredi : "La décision du tribunal électoral suprême de ce pays (Mozambique), qui a confirmé la victoire du parti FRELIMO, complète et épuise ainsi toutes les procédures légales de détermination des résultats des élections, conformément aux lois nationales de ce pays et aux lignes directrices et attentes de la SADC en matière d'élections".

Respecter la décision du tribunal

Le président Mnangagwa a ajouté : "La SADC attend donc de toutes les parties au processus électoral, tant individuellement que collectivement, qu'elles se conforment à la décision du Conseil, qui devrait offrir une voie constitutionnelle au pays et faciliter l'instauration d'une paix, d'une normalité et d'une stabilité accrues dans l'intérêt de tous les Mozambicains".

Le bloc régional s'est dit prêt à aider le nouveau gouvernement et les Mozambicains à consolider leur démocratie sur la base de la décision de la Cour, "qui devrait être considérée comme sacro-sainte par tous".

"En outre, la SADC demande instamment à la communauté internationale de respecter la volonté souveraine du peuple et de la République du Mozambique, exhortant toutes les parties concernées à soutenir de manière constructive tous les processus visant à instaurer la paix, la loi et l'ordre dont le pays et le peuple ont cruellement besoin et qu'ils méritent", a invité le président Mnangagwa.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp