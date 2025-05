Les terroristes de Boko Haram ont tué au moins 14 agriculteurs lors d'une attaque contre des terres agricoles dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Un responsable local a averti que le bilan pourrait s'alourdir.

Les agriculteurs travaillaient à défricher leurs terres samedi près de la ville de Pulka, dans le district de Gwoza, en vue de la prochaine saison de plantation, lorsqu'ils ont été attaqués, a déclaré Abba Shehu Timta, administrateur politique du district.

Des équipes de recherche et de secours, accompagnées de troupes, fouillaient les buissons environnants à la recherche d'autres corps, a-t-il ajouté.

La ville, située près de la frontière avec le Cameroun, a été attaquée à plusieurs reprises par les terroristes.

« Les terroristes ont tué 14 agriculteurs qui défrichaient leurs terres et en ont blessé quatre autres », a déclaré Timta, attribuant l'attaque à Boko Haram.

« Ils ont lancé l'attaque depuis le village voisin de Vlei, où ils ont un camp », a-t-il ajouté.

“Revers militaires”

Boko Haram cible de plus en plus les agriculteurs, pêcheurs, bûcherons, éleveurs et collecteurs de ferraille dans la région, les accusant d'espionner pour l'armée nigériane et la milice locale anti-terroriste qui soutient les troupes.

Vendredi, le gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum, a déploré des « revers militaires » dans les efforts pour vaincre les terroristes, qui se sont retranchés dans les îles du lac Tchad, la forêt de Sambisa et les montagnes Mandara.

Les terroristes de Boko Haram attaquent le district de Gwoza et ses environs depuis 2014, année où le groupe a pris le contrôle de la ville pour la première fois.

L'armée nigériane, avec le soutien des forces tchadiennes, a repris la ville en 2015. Cependant, Boko Haram continue de lancer des attaques depuis la chaîne de montagnes Mandara, le long de la frontière avec le Cameroun.

Des bases militaires ont été établies dans la région pour freiner les raids meurtriers des terroristes et les enlèvements de femmes qui s'aventurent dans les buissons pour collecter du bois de chauffage et des fruits d'acacia.

Depuis 2009, plus de 40 000 personnes ont été tuées et environ deux millions ont été déplacées de leurs foyers dans le nord-est du Nigeria à cause du conflit terroriste.

Le conflit s'est étendu aux pays voisins, notamment le Tchad, le Niger et le Cameroun, ce qui a conduit à la formation d'une force militaire régionale pour combattre les militants.