Southampton a annoncé lundi avoir limogé l'entraîneur Ivan Juric suite à la relégation du club de la Premier League.

Les Saints ont perdu sept de leurs huit derniers matchs de championnat. Simon Rusk prendra les rênes de l'équipe en tant qu'entraîneur intérimaire pour le reste de la saison, assisté par Adam Lallana.

« Nous pouvons confirmer qu'aujourd'hui, nous avons trouvé un accord avec notre entraîneur de l'équipe première masculine, Ivan Juric, pour mettre fin à son passage au club », a déclaré Southampton dans un communiqué.

Southampton a été condamné à la relégation de manière record après une défaite 3-1 contre Tottenham dimanche.

Avec seulement 10 points, la lanterne rouge du championnat anglais ne peut plus rattraper Wolverhampton (17e, 32 points). C'est la première fois qu'une équipe est reléguée avec sept journées à jouer.

Les mauvais résultats de l'équipe de Juric, dernière du classement, incluent 25 défaites en 31 matchs de Premier League lors d'une saison difficile.

La relégation avec sept matchs restants donne à Southampton, vainqueur des barrages de Championship la saison dernière, un record peu enviable en Premier League, dépassant les relégations de Derby et Huddersfield avec six matchs restants en 2008 et 2019 respectivement.

Ivan est arrivé à Southampton à un moment difficile et avait pour mission d'améliorer un effectif dans une situation compliquée.

« Malheureusement, nous n'avons pas vu les performances progresser comme nous l'espérions, mais nous tenons à remercier Ivan et son staff pour leur honnêteté et leur travail acharné alors qu'ils ont lutté contre vents et marées pour essayer de nous maintenir », ajoute le communiqué.

Juric avait pris la relève de Russell Martin en décembre, alors que Southampton était déjà en grande difficulté, mais l'entraîneur de 49 ans n'a remporté qu'un seul match de championnat, contre Ipswich en février.

« Avec la relégation en Championship désormais confirmée, nous pensons qu'il est important d'apporter de la clarté aux supporters, aux joueurs et au personnel alors que nous nous dirigeons vers un été très important », conclut le communiqué des Saints.

