Le porte-parole du département d'État américain annonce l'ouverture d'un deuxième cycle de discussions à Istanbul afin d'aborder les efforts visant à "stabiliser davantage les opérations de leurs missions bilatérales ".

Le deuxième cycle de négociations entre les Etats-Unis et la Russie a débuté à Istanbul.

Une délégation américaine est arrivée ce jeudi au consulat général de Russie à Istanbul à 0645 GMT pour des discussions visant à normaliser les opérations des ambassades entre les deux pays.

Mardi, la porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a déclaré que les délégations se réuniraient pour une deuxième série de discussions à Istanbul afin d'aborder les efforts visant à "stabiliser davantage les opérations de leurs missions bilatérales".

Elle a précisé qu'aucune question politique ou de sécurité n'était à l'ordre du jour et que les questions liées à l'Ukraine n'étaient "absolument pas à l'ordre du jour".

Les discussions, qui se déroulent à la résidence du consul général de Russie à Istanbul, devraient durer plusieurs heures, mais il est peu probable qu'elles soient aussi longues que les précédentes, qui ont nécessité plus de six heures.

La délégation russe sera conduite par l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Alexander Darchiev, tandis que la délégation américaine sera dirigée par la vice-secrétaire d'État adjointe Sonata Coulter.

Avant la réunion, M. Darchiev a annoncé que des progrès avaient déjà été réalisés sur plusieurs questions.

Ces dernières années, Moscou et Washington se sont tous deux plaints des difficultés rencontrées pour obtenir des lettres de créance pour leurs diplomates, ce qui rend le fonctionnement de leurs ambassades extrêmement difficile.

La Russie a déclaré qu'il était même difficile de payer les diplomates en raison des restrictions occidentales, tandis que les diplomates américains affirment que leurs déplacements sont limités en Russie. Les deux parties se sont plaintes d'intimidations.

La question de la propriété diplomatique est l'un des sujets abordés.

Washington a soumis six propriétés russes à des restrictions, dont la propriété Killenworth à Long Island, la "datcha"de Pioneer Point dans le Maryland, les consulats russes de San Francisco et de Seattle et les missions commerciales de Washington et de New York.