L'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire dont le principal membre est le mouvement rebelle M23, a annoncé lundi dans un communiqué décréter un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) pour des raisons humanitaires à partir de mardi.

L'alliance - qui s'est emparée la semaine dernière de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC - a ajouté n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu.

Cette annonce de cessez-le-feu intervient alors que le président rwandais Paul Kagame a décidé de participer à un sommet régional consacré au conflit dans l'est de la RDC qui se tiendra vendredi et samedi en Tanzanie, a fait savoir son ministre des Affaires étrangères.

Le président kenyan William Ruto a annoncé que ses homologues de la RDC et du Rwanda ont confirmé leur participation à un sommet conjoint qui va réunir samedi les chefs d'État de l’EAC et de la SADC en Tanzanie.

Le Rwanda accusé de soutenir le M23

La RDC et les Nations Unies ont accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 dans la partie orientale troublée de la RDC. Le Rwanda a toujours nié ces allégations.

Récemment, le groupe armé M23 a avancé dans la capitale du Nord-Kivu, Goma, et s'est emparé de la plupart des quartiers de cette ville stratégique située à l'est de la RDC.

Les Nations Unies ont indiqué vendredi qu'en cinq jours d'affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23, plus de 700 personnes ont perdu la vie et 2 800 autres ont été blessées dans l'est de la RDC.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis lors d'un discours télévisé le 29 janvier que l'armée de son pays lancerait une "réponse vigoureuse et coordonnée" contre le M23.