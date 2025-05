Le Soudan du Sud va envoyer une délégation aux Etats-Unis pour faciliter le rapatriement de quelque 137 ressortissants sud-soudanais, selon le bureau du vice-président Benjamin Bol Mel.

"Le gouvernement de la République du Soudan du Sud prend l'entière responsabilité de traiter cette question avec le sérieux et l'urgence qu'elle mérite", a déclaré le bureau de Bol Mel dans un communiqué partagé sur X dimanche.

Une délégation de haut niveau, dirigée par le ministre des finances Marial Dongrin Ater, le gouverneur de la banque centrale Johnny Ohisa Damian et le directeur de l'état civil Elia Kosta Faustino, collaborera étroitement avec le département d'État américain et le département de la sécurité intérieure pour garantir un processus de rapatriement "ordonné, légal et digne".

TRT Global - Le Soudan du Sud accueille un expulsé des États-Unis, identifié comme Congolais Washington menaçait d'annuler tous les visas des détenteurs de passeports sud-soudanais et bloquerait les nouvelles arrivées, accusant Juba de refuser d'accepter les ressortissants expulsés des États-Unis. 🔗

Cette décision a été prise après que Makula Kintu, un déporté congolais présumé qui s'est identifié comme Nemeri Garang, s'est vu refuser l'entrée à l'aéroport international de Juba après avoir été expulsé des États-Unis, ce qui a provoqué une querelle sur les visas entre Washington et Juba.

Accès aux ressources stratégiques

Le Soudan du Sud a ensuite autorisé Kintu à entrer dans le pays, en raison des "relations amicales existantes" entre les deux pays.

Le communiqué qualifie l'incident de "regrettable et isolé, et des mesures internes ont été prises depuis pour éviter que de tels incidents regrettables ne se reproduisent".

"Nous nous excusons pour tout désagrément causé aux États-Unis d'Amérique et réitérons notre désir de résoudre ce problème rapidement et dans un esprit de coopération", ajoute le communiqué.

La déclaration exprime également l'engagement du président Salva Kiir à maintenir des relations bilatérales "chaleureuses, constructives et positives" avec Washington, couvrant tous les intérêts communs.

"Le Soudan du Sud est fier de se tenir aux côtés des États-Unis en tant que partenaire pour garantir l'accès aux ressources stratégiques vitales pour l'économie et la sécurité nationale du Soudan du Sud et des États-Unis".