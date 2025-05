Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a salué le récent accord visant à préserver l’intégrité territoriale de la Syrie, soulignant que son application complète profiterait avant tout au peuple syrien.



S’exprimant lors d’un iftar au Complexe Présidentiel à Ankara, mardi, Erdogan a déclaré que la Turquie considère toute initiative visant à éradiquer le terrorisme en Syrie comme une avancée positive.

“Les vainqueurs de cet accord seront les Syriens”, a-t-il affirmé, réitérant l’engagement d’Ankara en faveur de la stabilité régionale.

Accord d’unité syrienne

Les déclarations d’Erdogan interviennent un jour après l’annonce par la présidence syrienne d’un accord historique entre le président syrien Ahmad Al Charaa et les FDS, la branche syrienne du groupe YPG/PKK.



Cet accord réaffirme l’unité territoriale de la Syrie et rejette toute forme de division, selon un communiqué de la présidence syrienne. Il garantit également la participation de tous les Syriens aux processus politiques et aux institutions de l’État, indépendamment de leur appartenance religieuse ou ethnique.



De plus, il reconnaît la communauté kurde comme une partie intégrante de l’État syrien et lui assure la pleine jouissance de ses droits à la citoyenneté et de ses garanties constitutionnelles.



La Turquie défend depuis longtemps la souveraineté de la Syrie et s’oppose fermement à tout mouvement séparatiste, en particulier ceux liés au PKK/YPG, considérés comme des organisations terroristes par Ankara, ainsi que par les États-Unis, l’OTAN et l’Union européenne.

Cet accord s’inscrit dans la ligne de la politique turque visant à préserver l’unité territoriale de la Syrie tout en éliminant les menaces terroristes à ses frontières.

Soutien indéfectible à la Palestine

Évoquant la situation à Gaza, Erdogan a réaffirmé le soutien profond de la Turquie à la cause palestinienne, déclarant que “la fraternité éternelle avec la Palestine ne peut être entravée”.



Critiquant les offensives militaires israéliennes en cours à Gaza, il a souligné que les 471 jours de violence passés ont marqué l’histoire de l’humanité d’une empreinte indélébile.

Il a réitéré qu’une paix juste et durable dans la région est “impossible” sans la création d’un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.



La Turquie s’est imposée comme l’un des critiques les plus virulents des actions d’Israël à Gaza, appelant à une intervention internationale et multipliant les efforts diplomatiques en faveur d’un cessez-le-feu.



Les dernières déclarations d’Erdogan viennent renforcer la position ferme de la Turquie contre l’agression israélienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien.