Les autorités de la République centrafricaine ont arrêté un chef rebelle et ancien ministre accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, a déclaré un procureur vendredi.

Armel Sayo, recherché pour son implication présumée dans plusieurs attaques contre l'armée, a été arrêté au Cameroun et se trouve en République centrafricaine depuis lundi, selon un communiqué du parquet.

D'après les médias locaux, il avait été interpellé au Cameroun en janvier alors qu'il tentait de prendre un vol pour la France.

Âgé de 45 ans, Sayo est le chef de la Coalition militaire pour le salut du peuple et la récupération (CMSPR). Il avait auparavant occupé des fonctions ministérielles dans plusieurs gouvernements.

Associés arrêtés

Il était recherché pour plusieurs attaques, mais les procureurs ont intensifié les demandes officielles pour son transfert après un raid dans la région de Markounda, dans le nord du pays, attribué à la CMSPR.

« Une enquête judiciaire a été ouverte contre lui pour association criminelle, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et rébellion », indique le communiqué du parquet.

Les procureurs ont également annoncé que des associés de Sayo avaient été arrêtés.

Le pays est confronté à des soulèvements répétés depuis son indépendance en 1960. Bien que l'armée, soutenue par des mercenaires du groupe russe Wagner et des troupes rwandaises, ait amélioré la sécurité, la violence persiste dans le nord-ouest et l'est de la République centrafricaine.