"Je pense qu'il existe une opportunité cette semaine, mais aussi dans les dix prochains jours, voire les deux prochaines semaines, de véritablement améliorer la situation en Ukraine. Sous la direction, bien sûr, du président [Volodymyr] Zelensky, mais aussi largement pilotée par le gouvernement américain. Et la Turquie joue un rôle majeur à cet égard", a déclaré Rutte mercredi, en référence aux pourparlers de paix d'Istanbul.

Il a également souligné l'importance de l'industrie de défense turque pour l'OTAN, affirmant : "L'industrie de défense turque est cruciale pour l'Alliance dans son ensemble. Par exemple, au Texas, des usines produisent des munitions. Elles n'auraient pas pu le faire sans l'étroite coopération des entreprises turques. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres."

Concernant la vente d'Eurofighter à la Turquie, Rutte a affirmé qu’il encourageait " à ne pas imposer de restrictions sur les ventes d'armes d'un allié à un autre”, estimant que “cela ne devrait pas se produire au sein de l'Alliance."

Le secrétaire général de l'OTAN et les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Antalya, en Turquie, pour une réunion informelle de deux jours, présidée par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

Cette réunion servira de plateforme pour des consultations supplémentaires avant le sommet des dirigeants de l'OTAN qui se tiendra à La Haye les 24 et 25 juin, selon des sources diplomatiques.

Semaine de la diplomatie

Ce jeudi pourrait marquer un tournant dans les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque les dirigeants respectifs des deux pays devraient tenir des pourparlers directs à Istanbul, en Turquie.

Cette réunion, potentiellement historique, représente l'étape la plus avancée des négociations depuis que les deux parties ont été réunies en mars 2022 par le même médiateur, la Turquie, ce qui témoigne du niveau de confiance qu'Ankara entretient avec la Russie et l'Ukraine.

Cette fois, c'est le président russe Vladimir Poutine lui-même qui a proposé une rencontre en Turquie, lors d'une conférence de presse dimanche, en réponse à la demande conjointe de l'Ukraine et de plusieurs pays européens appelant à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours.

Le président turc Erdogan a confirmé la volonté d'Ankara d'accueillir les discussions lors d'un entretien téléphonique avec Poutine le même jour. Le président américain Donald Trump a ensuite exhorté son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à accepter "immédiatement" la proposition russe de pourparlers directs.

Un acteur central de la diplomatie mondiale

La Turquie s’est imposée comme un acteur central dans la gestion de plusieurs crises géopolitiques majeures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Par le biais de la diplomatie, de son influence militaire et des efforts de médiation, le président Erdogan a placé la Turquie au centre des négociations sur la paix et la stabilité dans le monde.

Malgré les défis persistants, les événements de cette semaine mettent en évidence une évolution de la politique étrangère d'Ankara, de plus en plus marquée par une autonomie stratégique, une affirmation régionale et une présence active sur la scène internationale.

À mesure qu'Erdogan renforce son influence sur divers fronts, la Turquie s'affirme de plus en plus comme une puissance émergente, dotée d'un impact international.