La première comparution de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte devant la Cour pénale internationale (CPI), pour répondre de crimes contre l'humanité présumés pendant sa sanglante "guerre contre la drogue", est prévue pour vendredi.

"La Chambre estime approprié que la première comparution de Duterte ait lieu le vendredi 14 mars 2025 à 14H00" (13H00 GMT), a précisé la cour dans un communiqué diffusé jeudi soir, au lendemain de son arrivée à La Haye.

L'ex-dirigeant de 79 ans comparaîtra devant des juges pour être informé des crimes dont il est accusé et de ses droits à la défense.

“J'assume mes responsabilités”

Duterte est suspecté de crimes contre l'humanité pour des meurtres commis pendant sa campagne contre les usagers et trafiquants de drogue, qui a duré des années et fait des dizaines de milliers de morts aux Philippines, selon des ONG de défense des droits humains.

Alors qu'il s'apprêtait à atterrir aux Pays-Bas mercredi, il a dit assumer ses "responsabilités", dans une vidéo partagée sur Facebook.

"Je suis celui qui a dirigé les forces de l'ordre et l'armée. J'ai dit que je vous protégerai et j'assume mes responsabilités. (...) J'ai dit à la police, à l'armé e, que c'était mon travail et que j'en étais responsable", a-t-il déclaré.

L'étonnante arrestation de Duterte à Manille s'est produite en pleine brouille entre sa famille et la famille Marcos, qui étaient jusque-là alliées pour diriger les Philippines.